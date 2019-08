Stasera in tv 11 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 11 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 11 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Un marito di troppo

Trama: Un marito di troppo è una divertente commedia americana del 2008. Una psicologa (Uma Thurman) diventata popolare grazie a una trasmissione radiofonica dove elargisce consigli soprattutto in materia di sentimenti sta per sposarsi quando scopre, inaspettatamente, di essere già registrata all’anagrafe come coniugata. Il suo marito “accidentale” è un pompiere, apparentemente con uno stile di vita opposto al suo. Lei lo contatta per spiegargli l’accaduto e per chiedergli di aiutarla a sistemare il disguido, ma dall’incontro nascono subito scintille destinate a fare divampare situazioni piuttosto incendiarie.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Pallavolo Maschile 2019: Torneo di Qualificazione Olimpica Serbia-italia

Su Rai 2 questa sera va in onda in prima serata lo scontro tra Italia e Serbia per quanto riguarda il torneo di qualificazione olimpica della pallavolo maschile.

Il calendario dell’Italia nel torneo preolimpico maschile di volley

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – I dieci comandamenti

21.20 – Hudson e Rex

Questa sera su Rai 3 va in onda il terzo episodio della prima stagione del telefilm Hudson e Rex.

Trama: Una donna viene trovata morta nel parco, infilzata al ramo di un albero. Si tratta di Brooklyn Weber, una dog sitter che vive a pochi isolati di distanza. All’inizio i sospetti si concentrano su Robbie il suo ragazzo, un disoccupato senza fissa dimora.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19.30 – Ma che musica maestro

21.25 – Maurizio Costanzo Show

Rete 4 stasera propone un’altra puntata dello storico talk Maurizio Costanzo Show, con ospiti e personaggi di vario genere che interagiscono nel salotto più famoso della tv.

STASERA IN TV 11 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Cake

Su Canale 5 stasera va in onda il film in prima visione Cake, pellicola drammatica del 2014 con Jennifer Aniston.

Trama: Claire Simmons, un avvocato di successo,ha subito un incidente che l’ha costretta a vivere con i dolori delle sue cicatrici e ad assumere continuamente antidolorifici. Partecipa a un gruppo di sostegno per affrontare il dolore,in questo gruppo viene affascinata dal suicidio di una donna del suo stesso gruppo. Mentre scopre i dettagli del suicidio e sviluppa un rapporto toccante con il marito di Nina, è alle prese anche con la sua cruda tragedia personale.

Cake: trama, cast e streaming

Ecco il trailer:

GUIDA TV 11 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Parto col folle

Su Italia 1 questa sera la divertente commedia Parto col folle, un film per tuta la famiglia che strapperà più di qualche risata.

Trama: Peter Highman, ipersensibile ed eccitabile architetto, e’ in trasferta ad Atlanta per lavoro. Per ritornare dalla moglie, che sta per partorire, è costretto ad accettare un passaggio dall’aspirante attore Ethan Tremblay altrimenti non arriverà in tempo per assistere alla nascita del figlio. Inizia così un viaggio che si rivelerà naturalmente piuttosto agitato e pieno di sorprese.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 11 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:40 – Uozzap

21:15 – Atlantide

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda un nuovo appuntamento con Atlantide, il programma di approfondimento e divulgazione culturale e storica condotto da Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 11 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Il triangolo del riso

20:30 – Amichevole Roma-Real Madrid

Stasera su Tv 8 va in onda l’amichevole di lusso tra la Roma e Il Real Madrid, in diretta dalle 20.30. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Left Behind – La profezia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Left behind, pellicola drammatica del 2014.

Trama: Ray Steele è un comandante dell’aviazione civile che ha ormai un difficile rapporto con la consorte Irene dedita in modo radicale alla lettura delle Sacre Scritture. Tanto che il giorno del suo compleanno preferisce accettare un volo per Londra piuttosto che rimanere a casa con la moglie e con la figlia Chloe, tornata per l’occasione. Ray ha anche una liaison con una hostess e Chloe se ne accorge proprio mentre in aeroporto conosce il giornalista televisivo Buck Williams di cui si innamora al primo sguardo. Il volo decolla e Chloe arriva a casa da mamma e fratellino ma, di lì a poco, succede qualcosa di sconvolgente: su tutto il pianeta milioni di persone scompaiono. Anche sull’aereo pilotato da Ray nonché tra i suoi cari.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 11 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:15 – Un sogno in affitto

21:15 – Lady Diana – La biografia Su Sky Uno questa sera un appuntamento imperdibile per conoscere meglio una delle donne più affascinanti e amate del Novecento: Lady Diana. Conosciuta per la compassione, lo stile e il carisma, ma anche per il suo difficile matrimonio e rapporto con i reali d’Inghilterra.