Roma Real Madrid in diretta tv e in streaming: dove vedere la partita amichevole

ROMA REAL MADRID STREAMING TV – Anche la Roma, al pari delle altre squadre italiane, continua il suo giro di amichevoli prima dell’inizio del campionato: domenica 11 agosto 2019, a partire dalle 20.45, allo stadio Olimpico andrà in scena una grande partita: Roma-Real Madrid.

Le due squadre si incontrano in un’amichevole per testare a che punto sono i rispettivi allenatore, Daniel Fonseca e Zinedine Zidane, con la preparazione atletica in vista della nuova stagione. Per i giallorossi si tratta della nona partita pre-stagionale, dopo le sei amichevoli a Trigoria e i match contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. Per i Blancos invece è l’ultimissima partita prima dell’inizio della Liga, in programma il 17 agosto 2019.

La sfida tra Roma e Real Madrid è stata rinominata Mabel Green Cup, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale. Manuel Campos Guallar, CEO di Mabel Capital, ha dichiarato: “Questo accordo consente, attraverso il calcio, di dare voce a una delle cause che più ci interessano, la sostenibilità del pianeta”.

Ma dove vedere in tv e in streaming Roma-Real Madrid? Di seguito, tutte le informazioni.

Roma Real Madrid in diretta tv, dove vedere la partita

Ci sono ottime notizie per tutti i tifosi giallorossi: la partita Roma-Real Madrid di domenica 11 agosto 2019 sarà infatti trasmessa in diretta tv in chiaro. Il canale di riferimento è Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre.

Quella di Tv8 è una diretta esclusiva: non ci saranno pertanto dirette anche su Sky, sugli altri canali satellitari o su DAZN. Solo sull’ottavo canale del vostro telecomando. Il collegamento prepartita inizia alle ore 20. Alle 20.45 il fischio d’inizio.

Roma Real Madrid streaming, dove vedere l’amichevole su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa domenica sera e non potete guardare la partita in diretta tv? Se non volete comunque perdervi neanche un’azione dell’amichevole tra Roma e Real Madrid, è meglio che cerchiate un modo per vederla in streaming live.

Per vostra fortuna, Tv8 ha anche un servizio di streaming che permette agli utenti di vedere quello che va in onda sul canale anche su pc, smartphone e tablet.

Per vedere Roma-Real Madrid, dunque, vi basta andare sul sito ufficiale di Tv8, alla voce streaming. E vedrete la partita in diretta, in contemporanea con la sua messa in onda sul digitale terrestre.

Esistono inoltre vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.