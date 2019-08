Parto col folle, tutto sul film in onda su Italia1: trama, cast, streaming, trailer

Parto col folle film | Italia 1 | Trama | Cast | Streaming | Trailer

Parto col folle, il film in onda stasera, domenica 11 agosto 2019, alle ore 21.20 su Italia 1 è una commedia del 2010 diretta dal regista americano Todd Phillips.

Parto col folle | La trama del film

Per quanto riguarda la trama: una coppia si trova affrontare un viaggio ricco di situazioni esilaranti attraverso gli Stati Uniti. Un architetto deve ritornare a Los Angeles per assistere alla nascita di suo figlio, ma viene inserito in una lista no-fly dopo aver scambiato per errore la sua valigia con quella di un altro passeggero. Per una serie di equivoci viene scambiato per un terrorista e costretto a scendere.

Si trova così senza soldi e documenti, che sono rimasti nella valigia sequestrata, ed è costretto ad accettare un passaggio proprio dall’altro passeggero, un aspirante attore che vuole andare ad Hollywood per raggiungere il successo, con cane e ceneri paterne al seguito. I due iniziano così il loro viaggio negli States, ostacolato da imprevisti e incidenti.

Parto col folle | Il cast

I due protagonisti di Parto col folle sono gli attori americani Robert Downey Jr, nella parte dell’architetto Peter Highman, e Zach Galifianakis, nei panni di Ethan, il compagno di viaggio. Altri attori sono: Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Robert Fitzgerald Diggs, Jamie Foxx, Danny McBride, Jakob Ulrich, Naiia Ulrich, Todd Phillips, Bobby Tisdale, Charlie Sheen, Jon Cryer.

Parto col folle | Dove vederlo in tv e in streaming

Il film è visibile in tv, in chiaro, su Italia 1, quindi senza abbonamento alcuno, in prima serata. Ma è possibile vedere Parto col folle anche in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play. Una buona soluzione per godersi il film anche da pc, smartphone o tablet.

Parto col folle | Trailer

Un trailer ufficiale del film Parto col folle è disponibile online su YouTube, precisamente sul canale ufficiale della casa che lo ha distribuito, Warner Bros Italia.