Oroscopo Paolo Fox 11 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 11 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 11 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una domenica davvero al top per il vostro segno. Avete un quadro astrale davvero ottimo, cui si aggiunge anche il transito di Mercurio. Ottime notizie soprattutto in amore, in particolare per chi è single. Non siate timorosi.

Cari Toro, ultimamente potreste aver avuto delle spese impreviste, che vi hanno un po’ prosciugato il portafogli. Non andate in panico, ma al tempo stesso cercate di evitare spese inutili per non trovarvi in difficoltà.

Una giornata davvero fortunata per il vostro segno secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti: se ci sono questioni in sospeso, questo può essere il momento giusto per risolverle.

Domenica al top per il vostro segno soprattutto in campo lavorativo. La giornata giusta per chi è alla ricerca di nuove opportunità o di dare una svolta alla propria carriera. Nuove collaborazioni e occasioni dunque, ma valutatele con calma e ponderando pro e contro.

Amici del Leone, continua il periodo d’oro per i nati sotto questo segno, che vivranno un’estate indimenticabile secondo le previsioni di Paolo Fox. Le stelle sono dalla vostra parte: adesso avete anche Mercurio benevolo. Risolvete questioni in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, è il momento di dare una svolta alla vostra vita, soprattutto in amore. Cercate di capire davvero con chi volete stare e se la relazione che state vivendo vi soddisfa. Per farlo siate meno taciturni ed apritevi al dialogo e al confronto.

Giornata in cui dovrete stare molto attenti alle finanze: non spendete più del dovuto, altrimenti potreste ritrovarvi in difficoltà dal punto di vista finanziario. Fate attenzione dunque alle uscite e tenetevi sempre da parte un po’ di soldi, in caso di necessità improvvise.

Cari Scorpione, notizie davvero positive in arrivo dal punto di vista lavorativo ed economico. Portate avanti i vostri progetti ed eventuali investimenti finanziari. Chi è in cerca di una nuova occupazione, in questa domenica 11 agosto 2019 potrebbe ricevere una chiamata importante.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 agosto 2019 | Sagittario

Giornata molto positiva quella di oggi domenica 11 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Approfittatene per portare avanti i vostri obiettivi, che potrebbero concretizzarsi molto presto. Molto bene in particolare l’amore, dopo un periodo di crisi.

Cari Capricorno, la settimana e in generale tutto questo periodo è stato a dir poco stressante per il vostro segno. Avete proprio bisogno di una bella vacanza per rilassarvi e ricaricare le batterie. Grandi novità in arrivo sul fronte professionale: dopo tanti sacrifici, raccogliete i frutti meritati.

Cari Acquario, possibili tensioni oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore: attenzione ai rapporti di coppia, che potrebbero rovinarsi a causa del vostro eccessivo nervosismo. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Amici dei Pesci, è il momento di riprendervi le vostre soddisfazioni dopo un periodo davvero difficile. Le migliori soddisfazioni arriveranno soprattutto sul lavoro: c’è chi ha provato a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi siete andati dritti per la vostra strada.

