Oroscopo di oggi 11 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 11 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 11 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 11 agosto 2019

Cari Ariete, vi siete lasciati andare un po’ troppo a spese pazze negli ultimi giorni e ora, nel pieno del week end, vi trovate a tasche vuote. Vi siete tolti, però, diversi sfizi che hanno contribuito a rendervi felici e soddisfatti, ma ora fate attenzione e ricominciate a risparmiare.

Amici del Toro, in questa domenica vi ritroverete con tanto tempo a disposizione da dedicare sia a voi stessi che ai vostri cari. Il partner, ultimamente un po’ trascurato per via degli impegni, sarà felice di riavere la vostra attenzione.

Oroscopo di oggi 11 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, avete di fronte a voi una domenica tutt’altro che all’insegna del relax purtroppo. Nonostante sia agosto, la vostra agenda di impegni è sempre più ricca e voi siete sempre più stanchi. Stringete i denti, perché il riposo arriverà presto anche per voi.

Cari Cancro, mentre tutti i vostri amici sono partiti e si stanno rilassando nei vari luoghi di villeggiatura voi siete ancora “al chiodo” in ufficio. Con voi, però, anche altri colleghi, con cui state passando delle piacevoli serata tra chiacchiere e risate.

Amici del Leone, in questi giorni siete davvero al top, sotto tutti i punti di vista. Motivo per cui avrete voglia di trascinare il vostro partner in qualche gita all’insegna del divertimento e dello svago più totale.

Oroscopo di oggi 11 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, stress e tensione sono alle stelle. Ed è perché siete esausti del lavoro e dei vari impegni familiari. Al lavoro evitate di entrare in contrasto con qualcuno proprio prima delle ferie, per non dover partire con l’amaro in bocca.

L’oroscopo di oggi 11 agosto prevede una giornata decisamente poco positiva per voi, cari Bilancia. Sul lavoro avete da poco lanciato un nuovo progetto, ma i colleghi sono perplessi e vi stanno facendo molte critiche. Ascoltate solo quelle più sagge.

Amici dello Scorpione, anche se a lavoro non va molto bene avete il vostro partner a tirarvi su di morale: è lui, in effetti, l’unico a riuscire a comprendere al 100 per 100 le vostre frustrazioni e demoralizzazioni.

Oroscopo di oggi 11 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questa domenica avrete solo voglia di fare una cosa, e cioè sdraiarvi al sole in una bella spiaggia a guardare il mare e a godere del suo potere anti-stress. Avete accumulato diverse tensioni e ci vorrà un po’ prima di ritrovare un benessere totale.

Cari Capricorno, c’è un nuovo incontro ad attendervi in questa domenica di agosto. E sarà un incontro molto diverso da quelli a cui siete abituati: vi ritroverete a confrontarvi con una personalità completamente opposta alla vostra.

Cari Acquario, questa domenica 11 agosto vi vede sia attraenti che puntigliosi. Chi vi sta intorno, infatti, da una parte sarà attratto da questa vostra aura magica, mentre dall’altra sarà restio a parlarvi visto che lancerete saette a ogni parola.

Amici dei Pesci, non fatevi sconfiggere da caldo e afa ma uscite di casa per una bella giornata al mare o una passeggiata in qualche luogo fresco. C’è una novità bella grossa ad attendervi fuori dalla porta di casa…

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.