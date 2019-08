Oroscopo di domani 12 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 12 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 12 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 5 all’11 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, inizia una nuova settimana che vi vedrà assoluti protagonisti. Le stelle infatti sono dalla vostra parte, e questo vi favorirà dandovi una grande voglia di fare ed energia da sfruttare in tutti i campi, soprattutto se ancora siete a lavoro.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Cari Toro, la giornata di domani vi vede come degli inguaribili romantici. Siete disposti a tutto pur di rendere felice il vostro partner, riempiendolo di coccole e attenzioni. Non siate però troppo gelosi: la vostra metà potrebbe non gradire.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 12 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, una giornata quella di domani 12 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox davvero positiva per il vostro segno. Se siete impegnati, approfittatene per regalarvi una giornata all’insegna della passione e dell’eros. Bene il lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Siete particolarmente sinceri e onesti nei rapporti con gli altri: questo è senz’altro un bene, perché vi permetterà di chiarire eventuali discussioni con le persone che vi circondano o recuperare un rapporto che si era logorato. Un modo di fare che verrà senz’altro apprezzato.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Cari Leone, in amore è arrivato il momento di fare chiarezza: se una storia non vi soddisfa più, valutate se è il caso di chiuderla o portarla avanti. Se invece siete single ma c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore.

Oroscopo di domani 12 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, ultimamente siete stati particolarmente pigri e svogliati. Complice il caldo, non avete avuto gran voglia di portare avanti i vostri progetti: è il momento adesso di riprendere in mano la vostra vita. L’autunno non è lontano.

Bilancia

Cari Bilancia, avete molti progetti e ambiziosi obiettivi da raggiungere. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui portateli avanti con entusiasmo e fiducia. In amore possibili tensioni con il partner: parlatevi di persona e chiaritevi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, se avete discusso con persone a cui tenete particolarmente, dovete prendere una decisione: parlarvi per provare a recuperare il rapporto o chiuderlo definitivamente. Far finta di nulla, infatti, non porta da nessuna parte.

Oroscopo di domani 12 agosto 2019 | Sagittario

Ultimamente siete un po’ frenati, e non riuscite ad esprimere in maniera diretta e sincera i vostri sentimenti, soprattutto se c’è una persona che vi piace. L’oroscopo di domani vi invita ad aprirvi di più, ricordate infatti che la fortuna aiuta gli audaci.

Capricorno

Cari Capricorno, nonostante siamo in piena estate, voi già siete proiettati al futuro, per cui portate avanti con ambizione i vostri prossimi progetti, in vista dell’autunno. Questo vi darà nel breve grandi soddisfazioni lavorative.

Acquario

Amici dell’Acquario, il Sole in opposizione vi rende un po’ lunatici e scontrosi con il resto del mondo. Attenti inoltre alle finanze: non spendete oltre le vostre disponibilità. Sul lavoro potrebbero esserci grandi opportunità: valutatele con calma.

Pesci

Cari Pesci, in amore, dopo un periodo di crisi e di discussioni, rialzate la testa. In questa settimana di Ferragosto dovete essere fiducioso. L’oroscopo domani 12 agosto 2019 vi vede tra i segni più fortunati, ma sta a voi sfruttare questo quadro astrale positivo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 12 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE