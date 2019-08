MotoGp Spielberg 2019, il risultato di oggi in Austria | Chi ha vinto

Il MotoGp di Austria, in programma oggi, domenica 11 agosto 2019, sul circuito di Spielberg, il Red Bull Ring, era una gara molto attesa dagli appassionati di motociclismo: ecco i risultati, chi ha vinto e chi ha deluso le attese.

> Il calendario completo della MotoGp 2019

La gara è stata vinta da Andrea Dovizioso con un sorpasso all’ultima curva sul campione del mondo in carica Marc Marquez. Sul podio è salita anche la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo. Quarto Valentino Rossi su Yamaha.

Quello austriaca era l’11esima delle complessive 19 prove del motomondiale 2019, che la settimana scorsa era ripreso in Repubblica Ceca a Brno dopo un mese di pausa, con la vittoria di Marc Marquez.

MotoGp Spielberg 2019 risultato | La sintesi della gara in Austria

La gara è stata particolarmente accesa, caratterizzata da un duello tra Marc Marquez su Honda, partito in pole position, e Andrea Dovizioso, su Ducati. È stata una lotta molto tattica, con il campione spagnolo che è rimasto per diversi giri alla ruota del pilota italiano, in attesa di un attacco decisivo. Ci sono stati diversi soprassi e controsoprassi negli ultimi giri, attacchi e controattacchi, anche a ripetizione. Un grande spettacolo per gli appassionati delle due ruote.

Poi il successo dell’italiano con un sorpasso all’ultima curva.

Per Dovizioso è stata una grande prova di carattere, al di là del successo. Il duello con un fuoriclasse come Marquez ha dimostrato grandi capacità.

MotoGp Austria 2019 risultato | La griglia di arrivo

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Marc Marquez, Honda

3. Fabio Quartararo, Yamaha

4. Valentino Rossi, Yamaha

5. Maverick Vinales, Yamaha

6. Alex Rins, Suzuki

7. Francesco Bagnaia, Ducati

8. Miguel Oliveira, KTM

9. Danilo Petrucci, Ducati

10. Franco Morbidelli, Yamaha

11. Takaaki Nakagami, Honda

12. Johann Zarco, KTM

13. Stefan Bradl, Honda

14. Aleix Espargaró, Aprilia

15. Karel Abraham, Ducati

16. Andrea Iannone, Aprilia

17. Esteve Rabat, Ducati

18. Jack Miller, Ducati

19. Hafizh Syahrin, KTM

20. Pol Espargaró, KTM

21. Cal Crutchlow, Honda

MotoGp Austria 2019 risultato | Le qualifiche di ieri

Le qualifiche del MotoGp d’Austria 2019 a Spielberg erano state dominate da Marc Marquez, su Honda, il protagonista del campionato mondiale: la terza pole consecutiva. Al termine delle qualifiche del sabato, il pilota spagnolo aveva girato sul circuito Red Bull Ring con il tempo di 1:23.027, precedendo di ben 434 millesimi Fabio Quartararo, Yamaha Petronas, e di 488 millesimi Andrea Dovizioso, su Ducati. C’era poi stato un ottimo quinto tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati non ufficiale. Valentino Rossi aveva chiuso al decimo posto, staccato di 790 millesimi da Marquez.

> MotoGP: dove vedere tutte le gare del 2019 in streaming e diretta tv

Questa la griglia di partenza dopo le qualifiche di sbaato:

1. Marc Marquez, Honda

2. Fabio Quartararo, Yamaha

3. Andrea Dovizioso, Ducati

4. Maverick Vinales, Yamaha

5. Francesco Bagnaia, Ducati

6. Takaaki Nakagami, Honda

7. Alex Rins, Suzuki

8. Jack Miller, Ducati

9. Cal Crutchlov, Honda

10. Valentino Rossi, Yamaha