MotoGp Austria 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP al Red Bull Ring

MOTOGP AUSTRIA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 11 agosto 2019 alle ore 14 va in scena al Red Bull Ring di Spielberg il Gp d’Austria 2019, 11esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

Dopo la pausa estiva, quindi, la MotoGp è tornata con due weekend consecutivi: quello scorso a Brno, in Repubblica Ceca (dove ha trionfato ancora una volta Marc Marquez) e quello di questa settimana in Austria.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP 2019

Lo spagnolo della Honda, campione del mondo in carica, quest’anno sembra più inarrestabile che mai. Sta dominando il campionato e già adesso, quando mancano nove gare al termine della stagione, ha già quasi ipotecato il titolo.

Ma non è detto che al Red Bull Ring, durante il Gp d’Austria 2019, non ci possano essere sorprese. Ecco perché è sempre interessante gustarsi lo spettacolo della MotoGp. Anche per vedere come andranno gli italiani, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso su tutti.

Ma dove vedere il Gp d’Austria 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

MotoGP Austria 2019 streaming: dove vederlo in tv live e/o differita | GP Red Bull Ring

Il GP d’Austria della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro – in differita, ma gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica, su Sky Sport MotoGp, inizia alle 13.25 con il programma Paddock Live Gara. Alle 14 l’inizio della gara di MotoGp. Per i più appassionati, però, le dirette iniziano già alle 10, con le gare di MotoE, Moto3 e Moto2.

La differita, invece, sarà disponibile su Tv8 a partire dalle 17 (Moto 3 dalle 14, Moto 2 alle 15.30).

MotoGP Austria 2019 streaming live: dove vederlo | GP Red Bull Ring

Il Gran Premio d’Austria della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP 2019

Moto GP Austria 2019 streaming: il programma completo del weekend e gli orari tv del Gp al Red Bull Ring

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp d’Austria 2019:

Venerdì 9 agosto

08:50 – Paddock Live

08:55 – Prove libere 1 Moto3

09:50 – Prove libere 1 MotoGP

10:50 – Prove libere 1 Moto2

13:15 – Prove libere 2 Moto3

14:10 – Prove libere 2 MotoGP

15:10 – Prove libere 2 Moto2

16:00 – Paddock Live

18:00 – Paddock Live Show

Sabato 10 agosto

08:50 – Paddock Live

09:00 – Prove libere 3 Moto3

09:55 – Prove libere 3 MotoGP

10:55 – Prove libere 2 Moto2

12:15 – Paddock Live

12:30 – Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 – Prove libere 4 MotoGP

14:10 – Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:05 – Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:05, Q2 alle 15:30)

17:30 – Conferenza stampa qualifiche

18:00 – Paddock Live Show

Domenica 11 agosto

08:30 – Paddock Live

08:40 – Warm-Up Moto3

09:10 – Warm-Up Moto2

09:40 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

13:30 – Grid

14:00 – Gara MotoGP

15:00 – Zona Rossa

15:45 – Paddock Live Ultimo Giro

19:00 – Race Anatomy MotoGP

MotoGP Austria 2019 streaming live: la programmazione di Tv8 | GP Red Bull Racing

Sabato 10 agosto

14:00 – Studio MotoGP

15:35 – Qualifiche GP d’Austria (sintesi)

16:45 – Studio MotoGP

Domenica 11 agosto

13:15 – Studio MotoGP

14:00 – Gara Moto3 (differita)

15:30 – Gara Moto2 (differita)

17:00 – Gara MotoGP (differita)

18:00 – Studio MotoGP