Flat tax news: le ultime notizie di oggi 11 agosto 2019 sulla riforma fiscale

In questo articolo tutte le ultime notizie e le novità per quanto riguarda la Flat tax, una delle principali proposte in materia di riforma fiscale della Lega di Matteo Salvini al fine di abbassare le tasse. La flat tax, o tassa piatta, al momento è prevista per i titolari di partita Iva e a quei professionisti che rientrano in determinati limiti di reddito, ma il leader del Carroccio vorrebbe applicarla, tramite l’inserimento nella prossima legge di Bilancio, anche alle famiglie italiane. Qui di seguito le news di oggi, domenica 11 agosto 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Cottarelli sulla Flat Tax: “il governo è caduto perché era un’idea impossibile”

Il noto economista Carlo Cottarelli dice la sua sulla flat tax e sulle ragioni della caduta del governo: “Il problema fondamentale è che la prossima legge di bilancio è quasi impossibile da fare perché si trattava di mettere insieme le esigenze di Salvini che voleva la flat tax, quelle di Di Maio con il reddito di cittadinanza e quelle di Tria. Sarebbe stato necessario andare a ottobre con una legge che era un compromesso, perché sarebbe stato un Salvini in versione ridotta, ovvero avrebbe dovuto cedere rispetto alle sue promesse. Credo che sia questo il motivo della rottura di governo, che comunque ci sarebbe stata”, ha dichiarato il 10 agosto a margine del premio letterario Caccuri, a Crotone.

Secondo Cottarelli la Lega sapeva che la flat tax avrebbe trovato l’ostacolo dell’Europa e che si sarebbe dovuto trovare un compromesso. Questo gli avrebbe fatto perdere voti. “La legge di bilancio sarebbe stata impossibile, avrebbe dovuto cedere in parte all’Europa. Quindi prima le elezioni e poi la legge di bilancio. Ipotizzando che Salvini vinca le elezioni, ci sono due possibili leggi di bilancio: una prima più moderata con una flat tax ridimensionata, un’altra invece in cui Salvini afferma che, avendo avuto il mandato da parte degli italiani di andare in Europa, il deficit pubblico non lo mette al 2% ma al 3-3,50% quindi, di fatto, andando allo scontro con l’Europa. Può darsi che quest’ultima chiuda un occhio, come ha fatto in alcuni casi in passato, ma il punto fondamentale non è quello che dice l’Europa ma la reazione dei mercati finanziari”, ha concluso.

Che cos’è la Flat tax

La Flat tax, alla cui base c’è la trasformazione del sistema di tassazione da progressivo a uguale per tutti i soggetti sotto una determinata fascia di reddito, per come è stata approvata nell’ultima legge di Bilancio prevede l’applicazione di due regimi fiscali: un regime forfettario, già operativo da inizio anno, e uno analitico, operativo invece dal 2020.

Il primo è riservato alle Partite Iva che nell’anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di fatturato e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva proporzionale del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi 5 anni di attività. Il secondo modello di imposizione agevolata invece, su base analitica, è riservato ai contribuenti che l’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi compresi tra 65mila e 100mila euro di reddito. In questo caso è prevista una imposta sostitutiva proporzionale del 20 per cento.

Qui di seguito alcuni link utili per la Flat tax: