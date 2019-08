Cake, la trama completa del film stasera 11 agosto 2019 su Canale 5 | Di cosa parla | Storia

Questa sera, domenica 11 agosto 2019, va in onda su Canale 5 il film Cake, pellicola diretta da Daniel Barnz e che annovera nel cast una serie di attori di grande fama come una splendida Jennifer Aniston. Una trama avvincente ed emozionante, per un film che piacerà a tutte le famiglie. Ecco allora la trama completa di Cake, su Canale 5 stasera dalle 21.20.

Tutto quello che c’è da sapere su Cake

Cake film, la trama completa

Protagonista di questo film drammatico del 2014 è Claire Simmons, brillante avvocatessa rimasta ferita sia fisicamente che emotivamente in seguito ad un grave e terribile incidente. Un evento che l’ha profondamente scossa, tanto che per andare avanti e dare un senso alla propria esistenza, Claire deve imbottirsi di antidolorifici.

A un certo punto, la donna protagonista del film Cake decide di seguire un gruppo di sostegno in cui entra in contatto con altre persone che, come lei, sono reduci da tremende tragedie. Un modo per farsi forza a vicenda e provare così a superare i drammi della vita.

In particolare Claire sarà incuriosita dal suicidio di una donna del gruppo, Nina; e, cercando di scoprirne i dettagli, svilupperà un rapporto toccante con suo marito.

Cake film, il cast completo

Tanti i grandi attori presenti nel cast di Cake, il film in onda stasera 11 agosto 2019 su Canale 5 in prima serata. Ecco i principali:

Jennifer Aniston – Claire Simmons

– Claire Simmons Adriana Barraza – Silvana

– Silvana William H. Macy – Leonard

– Leonard Felicity Huffman – Annette

– Annette Anna Kendrick – Nina Collins

– Nina Collins Sam Worthington – Roy Collins

– Roy Collins Chris Messina – Jason

– Jason Mamie Gummer – Bonnie

– Bonnie Rose Abdoo – Innocencia

– Innocencia Camille Guaty – Tina

– Tina Ashley Crow – Stephanie

– Stephanie Paula Cale – Carol

– Carol Lucy Punch – Infermiera Gayle

– Infermiera Gayle Britt Robertson – Becky

– Becky Misty Upham – Liz

– Liz Pepe Serna – Nincio

– Nincio Julio Oscar Mechoso – Dr. Mata

Cake film, il trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Cake, pellicola drammatica del 2014 con Jennifer Aniston: