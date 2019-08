Cake: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Canale 5

Cake è un film drammatico del 2014 diretto da Daniel Barnz, scritto da Patrick Tobin e che vede come protagonista Jennifer Aniston. La pellicola, che ha debuttato nella sezione Special Presentations del Toronto International Film Festival 2014, va in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

L’interpretazione della Aniston in Cake è stata particolarmente apprezzata ed elogiata ed ha ottenuto le nomination per lo Screen Actors Guild Award ed il Golden Globe.

Cake film | Trama

Il film racconta la storia di Claire Simmons, brillante avvocatessa rimasta ferita sia fisicamente che emotivamente in seguito ad un grave e terribile incidente. La donna, con molta fatica, cercherà di dare un senso alla propria vita, nonostante sia costretta per sopravvivere ad ingerire pesanti antidolorifici. Depressa e addolorata, la protagonista cercherà sollievo in un gruppo di sostegno: all’interno di questo entrerà in contatto con altre persone problematiche e reduci, esattamente come lei, da tremende tragedie.

In particolare Claire sarà incuriosita dal suicidio di una donna del gruppo, Nina; e, mentre inizierà a scoprirne i dettagli, svilupperà un rapporto toccante con suo marito.

La trama completa di Cake

Cake film | Cast

Qui di seguito il cast al completo di Cake, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nel film:

Jennifer Aniston – Claire Simmons

– Claire Simmons Adriana Barraza – Silvana

– Silvana William H. Macy – Leonard

– Leonard Felicity Huffman – Annette

– Annette Anna Kendrick – Nina Collins

– Nina Collins Sam Worthington – Roy Collins

– Roy Collins Chris Messina – Jason

– Jason Mamie Gummer – Bonnie

– Bonnie Rose Abdoo – Innocencia

– Innocencia Camille Guaty – Tina

– Tina Ashley Crow – Stephanie

– Stephanie Paula Cale – Carol

– Carol Lucy Punch – Infermiera Gayle

– Infermiera Gayle Britt Robertson – Becky

– Becky Misty Upham – Liz

– Liz Pepe Serna – Nincio

– Nincio Julio Oscar Mechoso – Dr. Mata

Cake film | Streaming

Dove vedere quindi il film in onda questa sera? Come già anticipato, la commedia va in onda questa sera – domenica 11 agosto 2019 – alle 21.20 su Canale 5.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del digitale terrestre (o sul 505, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Canale 5 anche sul canale 105 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su Mediasetplay, la piattaforma streaming di Mediaset dove sono presenti le dirette di tutti i canali della rete ammiraglia del Biscione.