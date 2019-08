Al Bano e Romina toccano il cielo con un dito: nonni per la seconda volta

Al Bano e Romina nonni per la seconda volta: è nata Cassia

Felicità! Al Bano e Romina Power toccano il cielo con un dito diventando nonni per la seconda volta. È nata oggi la piccola Cassia, secondogenita di Cristel Carrisi e di Davor Lusik (la coppia ha già un figlio, che si chiama Kai, nato nel 2018).

Il Leone di Cellino, che ha una serie di concerti in giro per il mondo, ha raggiunto Zagabria dove vive sua figlia. Fino a qualche ora fa, peró, l’avevamo visto a Cellino con Loredana Bertè che – prima di un suo concerto in Salento- ha fatto tappa alle Tenute Carrisi. Lo scatto sui social ha fatto il giro della Rete.

Una nascita che ha riempito di gioia nonna Romina, tanto che ha voluto condividere con i follower di Instagram la sua immensa felicità. Confermando l’arrivo della piccola, la Power ha postato una foto che ritrae la mano di Cristel che stringe quella della neonata.

“Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita”: con queste parole ricche di dolcezza Romina ha annunciato a tutti i fan l’arrivo di Cassia.

Nei giorni scorsi si era parlato molto del parto di Cristel che, secondo quanto scopriamo ora, avrebbe dato alla luce Cassia in una clinica in Croazia.