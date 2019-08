Volare La grande storia di Domenico Modugno: trama, cast, trailer e streaming della miniserie in onda su Rai 1

Questa sera sabato 10 agosto 2019 va in onda su Rai 1 il film Volare – La grande storia di Domenico Modugno: si tratta di una miniserie prodotta da Rai Fiction e diretta da Riccardo Milani. La fiction racconta la vita del grande cantautore, considerato uno dei maggiori rivoluzionari della musica italiana di sempre. A interpretare il ruolo del protagonista è Beppe Fiorello. Ecco allora la trama, il cast e lo streaming di Volare La grande storia di Domenico Modugno, stasera su Rai 1 dalle 22.30.

Volare La grande storia di Domenico Modugno, la trama del film

Una grande produzione Rai del 2013 per omaggiare Domenico Modugno, il cantautore pugliese che ha rivoluzionato la musica del nostro Paese. La miniserie è composta di due puntate, entrambe in onda stasera 10 agosto 2019 su Rai 1 dalle 22.30, dopo lo speciale di Techetechetè Superstar dedicato a Modugno e Tony Renis.

Nel primo episodio vediamo un giovane Domenico, interpretato da Beppe Fiorello, nato in un paesino della Puglia, e che sin da bambino ha sviluppato una grande passione per il cinema, tanto da voler fare l’attore. Il padre però non è contento, e vorrebbe per lui un lavoro più sicuro, anche considerando le umili condizioni della famiglia.

Mimmo, come tutti lo chiamo, è però risoluto e vuole a tutti i costi trasferirsi a Roma, per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Così il giovane Modugno chiede un prestito a un cugino ingegnere, 60 mila lire, che promette di restituirgli al più presto.

Inoltre ottiene l’aiuto di don Antonio (Roberto De Francesco), che sta organizzando un viaggio a San Pietro per l’Anno Santo. Il protagonista di Volare riesce così a ottenere un alloggio per i suoi primi mesi a Roma, ospitato in un convento, dove il padre superiore lo prende in simpatia.

Nella seconda puntata di Volare La Grande storia di Domenico Modugno, sempre stasera 10 agosto su Rai 1, Mimmo, dopo essere stato in Canada per una tournée, decide di tornare in Italia, dove c’è la sua amata Franca (Kasia Smutniak).

Col tempo il personaggio interpretato da Beppe Fiorello capisce che non diventerà mai un grande attore, e decide così di dedicarsi all’altra sua grande passione, la musica. Riprende quindi i rapporti con l’amico Riccardo Pazzaglia (Antonio D’Ausilio), con il quale preparano alcune canzoni da presentare alla casa discografica RCA. Al dottor Gramitto piacciono molto tanto da proporre loro un contratto: inizia così la straordinaria carriera di Domenico Modugno.

La grande consacrazione arriva nel 1958, quando al Festival di Sanremo porta Nel blu dipinto di blu (Volare), una delle canzoni immortali della musica italiana.

Volare La grande storia di Domenico Modugno, il cast del film

Tanti i grandi attori amati dal pubblico che fanno parte del cast di Volare La Grande storia di Domenico Modugno, la miniserie Rai del 2013 in replica questa sera 10 agosto dalle 22.30. La fiction, in due episodi, è diretta da Riccardo Milani.

A interpretare Modugno è un magistrale Beppe Fiorello. Nel cast troviamo anche Kasia Smutniak, nei panni della sua amata Franca. Tra gli altri personaggi, Franco Migliacci, l’autore di Nel blu dipinto di Blu, interpretato da Alessandro Tiberi.

E ancora Gabriele Cirilli è Claudio Villa, mentre Michele Placido interpreta Vittorio De Sica. Infine Antonio D’Ausilio è Riccardo Pazzaglia.

Volare La grande storia di Domenico Modugno film, il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera 10 agosto dalle 22.30 su Rai 1:

Volare La grande storia di Domenico Modugno film, dove vedere in streaming

Potete seguire il film Volare dedicato alla vita e alla carriera di Modugno questa sera su Rai 1. Il canale è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101.

Non siete in casa? Tranquilli, potete seguirlo in diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita dell’utente tutti i contenuti della Rai. Tutto quello che dovete fare è accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Inoltre potrete recuperare il film in qualsiasi momento sempre grazie a Rai Play grazie alla funzione on demand.