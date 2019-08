Via dalla pazza folla film, tutto quello che c’è da sapere: trama, cast e streaming

Via dalla pazza folla, in lingua originale intitolato Far from the Madding Crowd, è un film del 2015 diretto da Thomas Vinterberg. Si tratta del quarto adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Thomas Hardy.

Il primo adattamento è arrivato nel 1915 (un film muto di Laurence Trimble), il secondo nel 1967 intitolato come il romanzo e il terzo, Far from the Madding Crowd, è nato come film per la televisione nel 1998.

Quello proposto su Rai 3 sabato 10 agosto 2019 è invece la quarta versione, arrivata in sala nel 2015. Vediamo insieme di cosa parla il film.

Via dalla pazza folla film | Trama

Il film tratto dall’omonimo romanzo racconta di Bathsheba Everdene, una giovane donna passionale e indipendente che eredita la fattoria di suo zio ottenendo dunque un’autonomia economica, un evento raro per una donna nell’età Vittoriana.

Bella, forte e determinata, il fascino di Bathsheba attira ben tre corteggiatori, tutti diversi tra loro ma che non si lasciano scoraggiare.

Gabriel Oak è un allevatore di ovini e di Bathsheba l’ha colpito la sua caparbietà. Frank Troy è uno spericolato quanto attraente sergente. Il terzo è William Boldwood, uno scapolo maturo e facoltoso.

La storia di Bathsheba non ha tempo e racconta di una donna che vive le proprie passioni e libertà mentre cerca di tenere stressa a sé la propria indipendenza.

Via dalla pazza folla film | Cast

Chi vediamo nel cast del film? La protagonista, la giovane Bathsheba, è interpretata da Carey Mulligan, conosciuta per aver recitato in diversi film come Il grande Gatsby, Suffragette e Wildlife, ma anche in serie tv come Doctor Who, Walking the Dead e Collateral.

I tre pretendenti della protagonista sono interpretati da: Matthias Schoenaerts nelle vesti di Gabriel Oak, Michael Sheen come interprete di William Boldwood e Tom Sturridge come il Sergente Frank Troy.

Ancora nel cast vediamo Juno Temple che interpreta Fanny Robin, Hilton McRae che interpreta Jacob Smallbury, Bradley Hall e John Neville.

Via dalla pazza folla film | Streaming

Dove vedere Via dalla pazza folla? Il film viene proposto in prima serata su Rai 3 sabato 10 agosto 2019, il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che permette all’utente tramite registrazione di accedere ai contenuti della Rai.