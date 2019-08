Una moglie bellissima trama, cosa succede nel film di Pieraccioni

Una moglie bellissima è l’ottavo film di Leonardo Pieraccioni, il cui set fu galeotto perché fu lì che incontrò la sua futura moglie Laura Torrisi. Ma di cosa parla il film, qual è la trama?

Prima di dilungarci nei dettagli, è bene avere qualche dato a disposizione. Una moglie bellissima è arrivato nelle sale nel 2007, grazie a Medusa Film, e Leonardo Pieraccioni figura come regista, attore e sceneggiatore.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Una moglie bellissima

Le riprese del film sono state distribuite in giro per l’Italia, in particolare: Bassano Romano, a Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, all’ospedale di Città di Castello, a Livorno e negli studi di Cinecittà.

Vediamo insieme qual è la trama di Una moglie bellissima.

Una moglie bellissima trama | Di cosa parla il film

Mariano e Miranda sono marito e moglie. Nel paesino di Anghiari, in provincia di Arezzo, i due gestiscono una bancarella di verdura e frutta e sognano un giorno di poter aprire una propria attività. Nel tempo libero, Mariano si dedica al suo hobby preferito, il teatro recitando nel musical di Grease.

La svolta arriva quando in città piomba un affascinante fotografo che rimane folgorato dalla bellezza accecante di Miranda e le propone di posare per un calendario sexy. Miranda è scettica e rifiuta in un primo momento, ma Andrea il fotografo raddoppia la posta in gioco e i coniugi, tentati dalla somma di denaro e desiderosi di aprire il proprio negozio, accettano.

Il cast di Una moglie bellissima

Ma dopo quel servizio fotografico la loro vita cambia. Sedotta dal lusso e dalla fama, Miranda tradisce il marito e, quando questi lo viene a sapere, Miranda va via. Un anno dopo, Mariano sta ancora tentando di racimolare i cocci del suo matrimonio ormai andato in pezzi. Miranda crede di essersi ormai ambientata nella sua nuova vita, quando scopre che Andrea non soltanto la tradisce, ma la considera semplicemente una delle sue conquiste chiamandola con disprezzo “la carciofara”.

Capendo di essere stata sfruttata, Miranda scappa a bordo di una Porsche e ha un incidente. Mariano viene avvisato e si precipita in ospedale. La donna, commossa dalla devozione di quell’uomo, gli chiede perdono e gli propone di tornare insieme.

Una moglie bellissima va in onda su Canale 5 in prima serata sabato 10 agosto 2019.