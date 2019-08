Una moglie bellissima, il film: trama, cast e streaming della pellicola firmata da Pieraccioni

Galeotto fu il set di Una moglie bellissima, il film firmato, girato e interpretato da Leonardo Pieraccioni che incontrò la sua futura moglie, Laura Torrisi, in quell’occasione. L’ottavo film di Pieraccioni arrivava nelle sale nel 2007 e fece innamorare subito gli italiani, conquistando il botteghino, ma anche i due protagonisti che convolarono a nozze anche nella vita privata. Pieraccioni e la Torrisi sono stati sposati fino al 2014 e hanno avuto una figlia, Martina.

Nel film compaiono diversi amici di Pieraccioni in simpatici camei, come Carlo Conti che compare in una scena girata su uno yacht, Carlo Pistarino e Francesco Guccini.

Il film è stato ambientato nella città di Anghiari, provincia di Arezzo, ma le scene sono state girate a Bassano Romano, Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, all’ospedale di Città di Castello, a Livorno e negli studi di Cinecittà.

Ma vediamo di cosa parla Una moglie bellissima, il suo cast e dove vedere il film in streaming.

Una moglie bellissima film | Trama

Distribuito da Medusa Film, Una moglie bellissima racconta di Mariano Stoppani, un commerciante di frutta e verdura sposato con la bellissima Miranda. La loro casa è ad Anghiari, un paesino della Toscana, e il loro sogno più grande è di poter aprire un’attività un giorno trasferendo la loro traballante bancarella in un negozio vero e proprio. Mariano, oltre a vendere la frutta, si dedica anche al suo secondo lavoro, coltivando le prove del musical Grease nel piccolo teatro di paese. Il cast del musical è composto dai tipici paesani: fruttivendoli, ciabattini, postini, persone comuni esattamente come il regista.

La routine del paesello è sconvolta dall’arrivo di Andrea, un affascinante fotografo che rimane folgorato dalla bellezza strabiliante di Miranda e propone alla donna di posare per un servizio fogografico sexy per la famosa rivista “Beautiful Life”.

In un primo momento marito e moglie rifiutano, ma il fotografo alza la posta in gioco: in quel denaro potrebbe esserci la possibilità di aprire il loro negozio e così Miranda accetta.

Miranda inizia a posare per il calendario hot sotto il cocente sole delle Seychelles, ma si vergogna davanti al marito e così Mariano viene allontanato dal set. Tornati in Italia, Miranda diventa una celebrità e tutto quel lusso la travolge, portandola a tradire il marito con il fotografo. La donna è confusa tra la vita mondana e l’amore accogliente di Mariano, finché il marito non la scopre.

Una moglie bellissima film | Cast

Nel cast del film Una moglie bellissima vediamo come protagonisti Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, che interpretano rispettivamente Mariano e Miranda. Il fotografo tentatore è invece interpretato da Gabriel Garko, volto conosciutissimo della televisione italiana (L’onore e il rispetto per dirne una).

Ancora, nel cast abbiamo altri volti conosciuti del cinema italiano come Rocco Papaleo che interpreta qui Pomodoro, Massimo Ceccherini che interpreta Baccano, Francesco Guccini che interpreta il regista del musical e Tony Sperandeo che interpreta Don Pierino.

Poi abbiamo ancora Niki Giustini, Alessandro Paci, Carlo Pistarino, Chiara Francini, Giorgio Ariani, Luis Molteni, Ciccio Tornello e Alessandro Baccini.

Una moglie bellissima film | Streaming

Dove vedere Una moglie bellissima? Il film viene trasmesso in prima serata su Canale 5 sabato 10 agosto 2019, alle ore 21:25. Chi non vuole perdersi l’ottavo film di Pieraccioni dovrà sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, per la versione HD invece bisognerà pigiare il tasto 505. Chi invece non è in casa e vuole seguire in diretta streaming il film può farlo tramite MediasetPlay.