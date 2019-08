Una moglie bellissima, il cast al completo tra protagonisti e cameo

Una moglie bellissima è l’ottavo film firmato e diretto da Leonardo Pieraccioni, celebre attore italiano che sul set di questa pellicola ha poi incontrato la sua futura moglie Laura Torrisi (dalla quale si è poi separato nel 2014), ma chi fa parte del cast? Quali attori compaiono?

La trama al completo del film Una moglie bellissima

Di cosa parla Una moglie bellissima? Il film racconta di Mariano e Miranda, marito e moglie che gestiscono una bancarella di verdura e frutta e che sognano un giorno di poter aprire un’attività in un negozio vero e proprio. La fortuna cambia quando in città arriva un fotografo avvenente, Andrea, che convince Miranda a posare per un calendario sexy. La donna, sedotta dal lusso, finisce col tradire il marito e questo, una volta scoperto, decide di mettere un punto al matrimonio. Miranda così parte con il fotografo ma dopo un anno scopre che Andrea non ha mai provato sentimenti concreti per lei, l’ha soltanto sfruttata per la sua bellezza e di fatti la tradisce in continuazione, così sconvolta Miranda decide di andare via.

Ma chi compare nel cast di Una moglie bellissima?

Una moglie bellissima cast | Personaggi e attori

I protagonisti del film sono Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi che interpretano i due coniugi, Mariano e Miranda. Il curriculum di Pieraccioni non avrebbe bisogno d’introduzione, poiché è padre di film come I laureati, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Finalmente la felicità e Se son rose.

La Torrisi invece è conosciuta per aver recitato con Gabriel Garko ne Il peccato e la vergogna, L’onore e il rispetto ma anche al cinema in Lucignolo e Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Una moglie bellissima

Al loro fianco nel cast di Una moglie bellissima vediamo Gabriel Garko, ormai collega stretto della Torrisi, un volto conosciuto e venerato dalle telespettatrici italiane per aver recitato in diverse fiction, la più recente è stata Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Nel film di Pieraccioni interpreta il fotografo Andrea.

Ancora, vediamo Rocco Papaleo nelle vesti di Pomodoro, Massimo Ceccherini nelle vesti di Baccano e Francesco Guccini che compare in un cameo.

Poi figurano Niki Giustini, Alessandro Paci, Carlo Pistarino, Chiara Francini, Giorgio Ariani, Luis Molteni, Ciccio Tornello e Alessandro Baccini.

Una moglie bellissima viene riproposto su Canale 5.