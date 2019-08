Techetechetè Superstar: stasera 10 agosto 2019 su Rai 1

Nuovo appuntamento stasera 10 agosto 2019 con Techetechetè Superstar, la trasmissione dell’estate di Rai 1, che nel sabato sera propone una versione speciale, allungata, dedicata a uno o più protagonisti della storia della tv e della musica italiana. Nella puntata di stasera i personaggi presi in considerazione sono Tony Renis e Domenico Modugno. Appuntamento dunque sabato 10 agosto dalle 20.35 con questi due grandi “Mercanti di sogni”.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Techetechetè Superstar:

Techetechetè Superstar: le anticipazioni | Tony e Mimmo mercanti di sogni

Si tratta di due vere e proprie icone della musica italiana, Tony Ronis e Domenico Modugno. Il primo verrà analizzato attraverso le immagini di repertorio delle Teche Rai sia come cantante (celebre il suo grande successo del 1962 “Quando quando quando”), sia sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti della musica mondiale.

Che dire poi di Domenico Modugno? Un vero e proprio rivoluzionario che ha innovato come pochi la canzone italiana. Tra le immagini proposte in questo speciale di Techetechetè Superstar di stasera 10 agosto anche una rara intervista nel programma ”Il cappello sulle 23” oltre a una serie di video inediti.

Tony Renis, nominato nel 2002 dal Ministero degli Affari Esteri “Ambasciatore della Canzone Italiana nel mondo” e artista tra i più “internazionali”, verrà omaggiato come detto anche come attore: celebri infatti i suoi musicarelli con Mina e Lola Falana.

Inoltre Tony Renis è stato anche autore di canzoni per i più grandi artisti mondiali, come Julio Iglesias, Nikka Costa, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Celine Dion e molti altri. Non tutti sanno che le carriere dei due protagonisti di questa puntata di Techetechetè Superstar sono strettamente legate: i due a Sanremo 1968 hanno infatti condiviso il brano Il posto mio.

Modugno, grande innovatore della musica italiana, verrà ricordato attraverso le sue più celebri canzoni, a cominciare da Volare, ma anche attraverso video inediti o rarissimi, quello che lo vede nei panni di Cyrano con Catherine Spaak.

Infine Simone Cristicchi ricorda la battaglia di Modugno per la chiusura del manicomio di Agrigento. Appuntamento dunque sabato 10 agosto 2019 dalle 20.35 su Rai 1, con una puntata speciale di Techetechetè (Superstar) dedicata a Tony e Mimmo Mercanti di sogni.

Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet. Con Rai Play è possibile recuperare tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.