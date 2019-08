Stasera in tv 10 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 agosto 2019?

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 10 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 10 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè Superstar

22:30 – Volare – la grande storia di Domenico Modugno

Torna l’appuntamento del sabato con Techetechetè Superstar e quello del 10 agosto 2019 è dedicato a Tony e Mimmo, mercanti di sogni. Tony Renis verà omaggiato in qualità di cantante – il suo più grande successo “Quando quando quando” risale al 1962 – ma anche d’attore, autore e produttore dei più grandi artisti mondiali. Domenico Modugno anche ha lasciato un segno nella musica italiana e con Techetechetè si propone una rara intervista al cantante nel programma “Il cappello sulle 23” con altri video inediti.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – Pallavolo Maschile 2019: Torneo di Qualificazione Olimpica Italia Vs Australia

Su Rai 2 questa sera va in onda in prima serata lo scontro tra Italia e Australia per quanto riguarda il torneo di qualificazione olimpica della pallavolo maschile.

Il calendario dell’Italia nel torneo preolimpico maschile di volley

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Via dalla pazza folla

Questa sera su Rai 3 va in onda un film drammatico intitolato Via dalla pazza folla, tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Hardy scritto nel 1874.

Trama: Via dalla pazza folla racconta di Bathsheba Everdene, una giovane donna coraggiosa e forte che ottiene in eredità dallo zio defunto una fattoria. Per quanto giovane, la protagonista dovrà lottare con le unghie e con i denti per la sua indipendenza economica. Nel frattempo, tre uomini le fanno la corte: Gabriel Oak l’allevatore di bovini, il sergente Frank Troy e lo scapolo William Boldwood.

Di seguito il trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Una vita

Rete 4 stasera propone un’altra puntata della soap opera Una vita, giunta alla dodicesima stagione con l’episodio 63.

Trama: Paquito è costretto a rinunciare al posto di guardiano notturno, deve accudire i figli del fratello malato. Intanto le donazioni per la finta inondanzione a Naveros del Rio continuano ad arrivare e le domestiche, preoccupate, intimano a Servante di smetterla con quella farsa: se venisse fuori la verità potrebbero esserci ripercussioni legali.

STASERA IN TV 10 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Una moglie bellissima

Su Canale 5 stasera va in onda un film di Leonardo Pieraccioni intitolato Una moglie bellissima, dove si è innamorato della bella Laura Torrisi.

Trama: Il film racconta di Mariano e Miranda, marito e moglie che lavorano gomito a gomito per realizzare il loro sogno e cioè aprire un’attività tutta loro. L’armonia del loro matrimonio s’infrange con l’arrivo di un avvenente fotografo che convince Miranda a posare per un calendario sexy. Il tradimento è questione di poco: Miranda scappa con il fotografo e lascia Mariano nella disperazione.

GUIDA TV 10 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Ritorno al futuro parte III

Su Italia 1 questa sera torna il terzo capitolo dell’amata saga cinematografica Ritorno al futuro.

Trama: siamo nel 1955 e mentre si tenta di recuperare la macchina del tempo, Marty McFly scopre la tomba sulla cui lapide è ricordata la morte di Doc, datata 7 settembre 1885. Per evitare la tragedia, Marty decide di tornare indietro nel tempo fino all’Ottocento dove Doc vive più o meno felice, innamorato della bella Clara.

Di seguito il trailer:



PROGRAMMI TV 10 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Professor T

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda la serie televisiva Professor T.

Trama: Diana Thyssen è stata violentata nei bagni del campus e la polizia brancola nel buio senza avere alcun indizio su chi possa essere stato. L’ispettore Donckers pensa che il suo vecchio professore di criminologia possa aiutarlo.

PROGRAMMI TV 10 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – Le confessioni di Charles Manson

Stasera su Tv 8 va in onda il documentario Le confessioni di Charles Manson, in occasione de 50 anni dalla terribile strage di Cielo Drive che vide tra le vittime Sharon Tate, TV8 propone due documentari che analizzano la vita di Charles Manson.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Darkest Minds

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Darkest Minds, datato 2018.

Trama: una strana malattia stermina il 99% dei bambini in tutto il mondo e i sopravvissuti sono in possesso di particolari poteri che spaventano il governo, che tenta di estirpare il virus ma, dopo alcuni tentativi falliti, vengono costruiti alcuni campi di lavoro dove rinchiudere i ragazzi facendoli crescere lontani dal resto della popolazione. La protagonista, Ruby, nasconde la sua straordinaria forza fino a sedici anni, quando una misteriosa donna la libera dal campo.

Di seguito il trailer:



STASERA IN TV 10 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – X Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera torna X Factor – Il sogno con la terza puntata della prima stagione, una maratona che fa rividere i momenti più emozionanti delle ultime otto edizioni del talent.