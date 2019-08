“Hai un selfie con Salvini? Allora niente stanza”. Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma

“Hai un selfie con Salvini? Allora niente stanza”. A raccontare questa storia è Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina, in cerca di un alloggio nella Capitale a partire da settembre, per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre.

La denuncia è stata pubblicata dal sito online Leggo.it. L’episodio narrato da Alessandra è piuttosto incredibile e paradossale. La ragazza, alla ricerca di una stanza, si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook: “Roma Tre – ostiense – marconi, in affitto singola per studenti”.

All’apparenza un’ottima soluzione per una giovane studentessa fuorisede, per cui ha deciso di contattare immediatamente l’inserzionista tramite il popolare social network, chiedendo se l’alloggio fosse ancora disponibile. Dopo qualche ora la risposta che mai nessuno si sarebbe immaginato. La stanza, fa sapere il proprietario, era ancora disponibile, ma non per chi ha una foto con Matteo Salvini.

A determinare questa inaspettata risposta un selfie che Alessandra aveva pubblicato sul suo profilo Facebook qualche giorno prima, in compagnia del Ministro dell’Interno. Questa la risposta che la ragazza si è sentita rivolgere: “Salve, sì la stanza è ancora disponibile. Tuttavia, non è disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare. Se cercate casa a Roma, vi consiglio di evitare di pubblicare selfie del cazzo, o quantomeno di cambiare le impostazioni e renderli visibili soltanto a parenti o amici o anche solo a se stessi, giusto per avere ancora quella dorma di misero compiacimento per essersi scattati un selfie con un Vip del momento, per un ridicolo secondo di celebrità su Facebook, in cui gli amici possano mettere like, wow, yeah, figo, uhhh Salvini, mentre si ricontrolla con un’isterica dipendenza ogni cinque minuti la presenza di nuovi like”.

Una risposta che non lascia spazio a interpretazioni. Dal canto suo, Alessandra, nell’intervista a Leggo, replica: “Non sono neanche tesserata o schierata con la Lega. Ho solo fatto una foto con un Ministro. È assurdo che mi venga negata una stanza in affitto per questo motivo. Le persone dovrebbero capire che non si può fare della politica la nostra vita”.