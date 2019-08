Previsioni meteo di oggi, 10 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 10 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 10 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi sabato 10 agosto 2019 | NORD

Inizia un weekend di grande caldo, caratterizzata da un’ondata di aria africana che colpirà tutta la penisola. Al Nord, ad esempio, è attesa una giornata di bel tempo ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi tranne qualche nube sparsa sulle aree alpine. Nelle zone montuose delle Alpi, infatti, si attendono rovesci e temporali, mentre nel resto del Nord la giornata sarà caratterizzata dal sole.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna il tempo sarà stabile con cielo in prevalenza sereno. Anche al Centro si sentiranno le conseguenze del ciclone africano, con temperature molto alte che sfioreranno anche i 40 gradi nelle ore centrali della giornata.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso, con tanto sole e temperature estive. Qualche annuvolamento più compatto lungo le coste tirreniche della Calabria, soprattutto nelle prime ore del mattino e in tarda serata. Nessun rischio di precipitazioni.

Previsioni meteo oggi sabato 10 agosto 2019 | TEMPERATURE

Come già anticipato, il ciclone africano provocherà un aumento generalizzato delle temperature. Le minime, infatti, saranno in lievissimo calo solo sulla Sicilia, mentre nel resto della penisola si assisterà a un corposo aumento delle temperature, in particolare sulle aree alpine e prealpine.

Per quanto riguarda le massime, anche qui ci sarà un marcato aumento su tutte le regioni, con particolare riferimento alle coste adriatiche.

VENTI

I venti saranno deboli meridionali su Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna. Deboli variabili sul resto del Nord e deboli settentrionali al Sud, con rinforzi sulla Puglia meridionale.

Previsioni meteo oggi sabato 10 agosto 2019 | MARI

In questo sabato 10 agosto 2019 il mare Adriatico meridionale, lo Ionio e lo stretto di Messina saranno mossi, mentre tutti i restanti mari saranno poco mossi.