Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 10 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi sabato 10 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI 10 AGOSTO

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 10 AGOSTO

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 agosto 2019 | Ariete, Cancro, Leone, Bilancia

Tra i segni fortunati di sabato 10 agosto 2019 vediamo l’Ariete. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad esplorare di più le vostre emozioni, trattenute a lungo forse per la paura di esporvi troppo all’altro. Fino a Ferragosto la Luna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a esporre il vostro cuore.

Le stelle saranno anche a favore del Cancro, soprattutto per la vita sentimentale. Ultimamente la vita di coppia è stata stravolta da qualche ondata di malcontento ma finalmente siete entrati in una fase di recupero e avete trovato il coraggio di lasciarvi i brutti ricordi alle spalle.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Leone inarrestabile quest’oggi, le stelle ammirano il vostro coraggio e la vostra sensualità, farete conquiste ad occhi chiusi rimettendovi in gioco concedendovi un periodo di gioia e semplicità.

Giornata particolare per la Bilancia, siete stufi d’ingoiare tutto quello che non vi piace e avete deciso di dare libero sfogo alla vostra lingua, senza utilizzare alcun filtro. Parlate finché avrete il coraggio per farlo e non aspettate oltre, perché potrebbe essere troppo tardi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 10 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

La giornata negativa invece riguarderà molti segni dello zodiaco a partire dal Toro, che aprirà le danze con possibili scontri accesi. Fate di tutto per evitarli perché non è il momento adatto, non avete le energie sufficienti a reggere uno scontro, avete la testa da tutt’altra parte.

Giornata di tensioni anche per i Gemelli, con quell’umore altalenante non andrete lontano.

Gli amici della Vergine invece dovrebbero tenere d’occhio gli approfittatori, siete buoni d’animo e siete sempre disposti ad aiutare chi è in difficoltà, ma qualcuno potrebbe approfittarsene. Il Capricorno si prepara ad accogliere la Luna nel segno e a sviluppare maggiori progetti lasciati da parte.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Periodo delicato per lo Scorpione, troppe idee vi ronzano nella testa, siete confusi e non avete idea di cosa fare della vostra vita. Partite con il recuperare le energie perse durante la settimana, godetevi le vacanze e non pensate al lavoro per un po’.

Periodo d’agitazione per il Sagittario, dovuto forse anche alla questione professionale poco chiara, per fortuna potrete contare sull’amore. Giornata negativa anche per l’Acquario che dovrà evitare lo scontro diretto almeno fino a dopo Ferragosto.

Giornata a rischio per i Pesci, le stelle dispettose potrebbero privarvi della serenità.