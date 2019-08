Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 10 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 10 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, le stelle sono dalla vostra parte in questa delicata giornata d’agosto in cui darete libero spazio alle emozioni, quelle forse trattenute troppo a lungo negli ultimi tempi perché spaventati dall’amore. Fino a Ferragosto sarete baciati dalla Luna che vi aiuterà a tirar fuori quello che avete custodito dentro al cuore, avvertite una forte libertà che vi spingerà anche a cambiare la vostra situazione sentimentale.

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di possibili scontri e voi dovrete fare di tutto per evitarli. Non è il periodo adatto, la vostra concentrazione è altrove ed è facile far scoppiare una guerra con un semplice sguardo. Piuttosto recupera le energie, ne avete sprecate troppe durante la settimana.

Cari amici dei Gemelli, questa sarà una giornata di tensioni per voi che avete l’umore altalenante da qualche giorno ormai. L’agitazione è la vostra compagna d’avventura, non riuscite a liberarvene e forse neanche lo volete. Siete in una fase delicata della vostra vista, avete assaporato una sorta di crisi interiore dovuta forse anche al lavoro, lasciatevi aiutare da chi vi vuole bene.

Cari amici del Cancro, questo è un periodo positivo per la vita di coppia, in particolare per chi ha assaporato un po’ di malcontento in passato, dovuto a incomprensioni e dubbi. Per fortuna tutto sembra essersi risolto per il meglio, ma dovreste fare attenzione a non commettere gli stessi errori perché la tensione è sempre in agguato.

Cari Leone, siete inarrestabili, il vostro fascino quest’oggi non ha pari e siete pronti a far conquiste. Non lasciatevi contagiare dal vostro cervello che ogni tanto vuole riportare a galla qualche cattivo pensiero, piuttosto concedete spazio alla gioia e all’allegria, rimettetevi in gioco e riscoprite il brivido della conquista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, siete buoni d’animo e aiutate sempre chi è in difficoltà ma non dovreste renderla la regola, piuttosto l’eccezione, soprattutto perché c’è qualcuno che tende ad approfittarne più del dovuto. Bisogna imparare ad assumersi le proprie responsabilità, anche questo è un modo d’aiutare il prossimo, imparando a farsi da parte e lasciare che ognuno sia responsabile delle proprie azioni.

Cari amici della Bilancia, giornata interessante sarà per voi quella di voi. Non vi piace mandarle a dire, la vostra lingua è pronta a essere sguainata, volete dire tutto quello che vi passa per la testa senza filtri e dovreste farlo prima che sia troppo tardi, il tempo talvolta peggiora soltanto le cose.

Cari Scorpione, non è un periodo positivo per voi, troppe idee vi frullano per la testa e non sapete da dove cominciare. Magari recuperando le energie perse durante la settimana, avete bisogno di staccare la spina e di riattaccarla in modo diverso, con una carica maggiore. Attenzione alla forma fisica, il corpo inizia a mostrare segni di disagio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo è un periodo d’agitazione per voi, ma c’è tempo per recuperare le energie e i neuroni bruciati a causa del lavoro. Godetevi le vacanze e rimettetevi in gioco senza più paura, i sentimenti premiano e saranno dalla vostra parte, dovete soltanto dare loro il modo di emergere senza imbarazzi: non c’è vergogna nell’amore e l’affetto è forse quello che conta di più in questo momento.

Cari amici del Capricorno, la Luna entrerà nel vostro segno da domenica e vi conferirà maggiore energia, avrete più voglia di fare, sviluppare qualche progetto lasciato nel dimenticatoio e mirare alla vostra ambizione. Il lavoro è una componente importante della vostra vita e mirate al successo, dimostrando che siete degni di fiducia e abile in quel che fate.

Cari amici dell’Acquario, evitate gli scontri, siete ancora deboli per poter affrontare al meglio una dura conversazione soprattutto con le persone a voi care. Rimandate lo scontro acceso a dopo la prima metà di agosto e concedetevi un Ferragosto tranquillo, ritrovato il vostro benessere personale. Vorreste rivoluzionare la vostra routine divenuta ormai monotona ma non è facile.

Cari Pesci, questa sarà una giornata a rischio, le stelle sono dispettose e vi priveranno della vostra serenità. Approfittate della vacanza per rilassarvi e svuotare la testa dai cattivi pensieri, è arrivato il momento di divertirsi. Le responsabilità restano vigili, in agguato, quanto prima dovreste infatti stabilire delle priorità.

