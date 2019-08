Oroscopo di oggi 10 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 10 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 10 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 10 agosto 2019

Per l’Ariete la giornata di oggi sarà all’insegna dei sorrisi e del buonumore, grazie soprattutto ad alcune notizie positive arrivate nei giorni scorsi dal lavoro. Finalmente, infatti, molti di voi hanno raggiunto un piccolo avanzamento di carriera, che permette di fare un respiro anche dal punto di vista economico. Sfruttate questo sabato per divertirvi e rilassarvi, magari insieme al partner.

Anche per il Toro sarà un ottimo sabato 10 agosto 2019: per voi è soprattutto il lavoro a risplendere. Avete saputo che da settembre sarete a capo di un importante progetto, mentre alcuni di voi cambieranno lavoro ma sempre per cercare qualcosa di meglio. L’umore è alto, così come l’ottimismo. E questo farà la differenza.

Oroscopo di oggi 10 agosto 2019 | Gemelli

Per i Gemelli è il momento di tirare i remi in barca dopo settimane di duro lavoro e grandi risultati. Adesso volete solo riposare e ricaricare le batterie. Questo sabato sarà una buona occasione per farlo: circondatevi di amici e persone care, andate al mare se potete, o comunque fate qualcosa che non vi faccia pensare neanche un attimo alla vostra professione. Ve lo meritate.

Per gli amici del Cancro non sarà un sabato indimenticabile. Di mattina, infatti, una cattiva notizia rovinerà un po’ i vostri piani: sarete costretti a rinunciare a un piccolo viaggio che avevate organizzato, o a un evento a cui tenevate molto. Ma quando le urgenze chiamano, bisogna essere presenti. E col sorriso, possibilmente. Provateci.

Per il Leone inizia, con questo sabato 10 agosto 2019, un weekend a dir poco magico. Molti di voi saranno costretti a lavorare, ma lo faranno volentieri visto che avrete l’occasione di concludere in bellezza un progetto che avete gestito dall’inizio. Altri, invece, si concentreranno di più sull’amore. Buone probabilità anche per i single.

Oroscopo di oggi 10 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, per voi oggi sarà una giornata strepitosa. In amore, molti di voi hanno da poco iniziato una nuova relazione e sono euforici, come è giusto che sia nelle fasi iniziali di una nuova avventura. I single, invece, avranno molta voglia di fare conoscenze. Per poi scoprire che la persona più speciale la conoscono già. Adesso bisogna quindi fare il primo passo.

Amici della Bilancia, avete vissuto sicuramente giornate migliori. Questo sabato 10 agosto 2019 passerà all’insegna della noia e dei contrattempi, soprattutto nelle relazioni di amicizia con alcune persone che consideravate speciali. È il momento di far loro notare il vostro fastidio: siate fermi, perché stavolta nessuno può darvi torto.

Per lo Scorpione si apre un weekend buono. Non vi sentite più sottotono come settimana scorsa, quando tutto il mondo sembrava essere appoggiato sulle vostre spalle. Siete più liberi e tranquilli e vi sentite pronti per passare nuovamente del tempo con altre persone. Basta comportarsi come eremiti, non pioverà per sempre, ma se volete un bel colpo di fortuna dovete iniziare a costruirvelo da soli.

Oroscopo di oggi 10 agosto 2019 | Sagittario

Anche per il Sagittario inizia un weekend positivo. In mattinata infatti vi sentirete pieni di energie e voglia di fare. Approfittando del fatto che molti di voi non lavorano, decidete di dedicare del tempo a voi stessi. Fate un po’ di sport, incontrate persone che non vedevate da un po’. In amore avete qualche dubbio sul partner, ma forse è il momento di affrontare direttamente l’argomento.

Amici del Capricorno, tornate finalmente a sorridere di gusto. Dopo giorni di astinenza, oggi rivedrete una persona speciale, costretta lontano da voi per lavoro. Tutta la vostra giornata sarà organizzata su questa persona: siete felicissimi di farlo. Momenti speciali in arrivo. Grande romanticismo.

L’Acquario si appresta a vivere un weekend senza grandi guizzi. La Luna in Sagittario infatti alzerà le maree del vostro umore, provocando diversi sbalzi. Per fortuna avete gli anticorpi giusti per non buttarvi giù, anche se non vi sentite totalmente felici rispetto a diverse situazioni: dal lavoro all’amore.

I Pesci vivranno un sabato 10 agosto 2019 nella norma, con alcuni momenti di grande felicità, garantiti soprattutto dalla famiglia. I vostri cari non vi deluderanno mai, mentre alcuni amici purtroppo hanno fatto proprio il contrario. Per fortuna, però, in serata riallaccerete i rapporti con una persona speciale, con cui vi eravate persi un po’ di vista.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.