Oroscopo di domani 11 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 11 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 11 agosto 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa settimana avete fatto spese pazze: nel giro di qualche giorno, infatti, vi siete tolti tutti gli sfizi che volevate tra cene costose e qualche articolo di abbigliamento che avevate adocchiato. Nel fine settimana, quindi, è necessario essere un pochino più parsimoniosi.

Toro

Cari Toro, finalmente tante ore di relax a disposizione per voi. Attenzione, però, a distribuire bene questo tempo e dare qualche attenzione in più sia al partner che ai vostri familiari. La vostra vita privata è stata messa molto da parte nell’ultimo periodo, quindi cercate di recuperare.

Oroscopo di domani 11 agosto 2019 | Gemelli

Giornata impegnativa, quella dei Gemelli. Nonostante sia pieno agosto i vostri impegni sembrano solo aumentare e voi non ne potete davvero più. Considerate, però, che questi giorni pieni di fatica e sacrifici saranno ben ricompensati, magari con una promozione. Stringete i denti.

Cancro

Amici del Cancro, anche se non avete ancora lasciato l’ufficio per partire alla volta di qualche località balneare in questi giorni non vi manca il divertimento. Avete avuto più di un’occasione per conoscere meglio i vostri colleghi e lo stress del lavoro è stato compensato da qualche bella serata passata in compagnia.

Leone

Amici del Leone, questo fine settimana vi vede davvero al top. Sia fisicamente che per quanto riguarda l’umore. Avrete voglia di coinvolgere il partner in qualche avventura, di riempirlo di attenzioni e di passare con lui momenti di bollente intimità.

Oroscopo di domani 11 agosto 2019 | Vergine

Vergine, non riuscite proprio a placare il vostro nervosismo in queste giornate. Soprattutto sul posto di lavoro ci sono diverse tensioni e più di una volta siete finiti a discutere con i vostri colleghi. Forse è il caso di evitare nuovi contrasti semplicemente chiudendosi in una bolla fino al giorno delle ferie.

Bilancia

Non sono giornate particolarmente positive per voi, anzi. Sul lavoro avete lanciato una nuova proposta, eppure non riuscite a metterla in atto in modo pratico e i colleghi vi stanno contestando diverse cose. Provate ad ascoltare i consigli più saggi e a non farvi pesare troppo, invece, le critiche più sterili.

Scorpione

Amici dello Scorpione, in questo periodo in cui vi sentite frustrati e poco considerati sul luogo di lavoro c’è una nota particolarmente positiva: il rapporto con il partner, infatti, ha ripreso ad andare a gonfie vele. Solo lui, in effetti, riesce a comprendere davvero il vostro stato d’animo.

Oroscopo di domani 11 agosto 2019 | Sagittario

In questa domenica cari amici del Sagittario c’è una cosa a cui vi dedicherete più di ogni altra: il mare. La spiaggia, il relax e qualche tuffo saranno le vostre attività principali, all’insegna di un riposo totale che era proprio necessario dopo la fatica delle ultime settimane.

Capricorno

Amici del Capricorno, il vostro oroscopo di domani prevede un buon successo per quanto riguarda nuove occasioni amorose. Sarete sorpresi di scoprire che i vostri gusti sono cambiati, peraltro, e che ora la vostra attenzione viene catturata da personalità molto diverse dalla vostra.

Acquario

Attraenti e puntigliosi. Così vi definisce l’oroscopo di domani, cari amici dell’Acquario. La vostra forma fisica è al top, mentre l’umore è disturbato da qualche recente arrabbiatura che non siete ancora riusciti a smaltire. E ve la prenderete con chiunque vi rivolgerà la parola.

Pesci

Amici dei Pesci, anche se caldo e afa non danno tregua in questa domenica avrete voglia di uscire e rimanere tutto il giorno fuori casa per vedere gente e scoprire nuovi luoghi. Chissà che non farete qualche nuovo incontro…

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 11 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

