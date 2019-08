Cari amici dei Gemelli, in amore in questi giorni vi sta piacendo giocare, forse troppo. Attenzione a non ferire i sentimenti di qualcuno di importante, perché potreste perderlo per sempre e pentirvene amaramente. È il momento di fare una scelta e smetterla di rimbalzare da una relazione ad un’altra.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Cari Cancro, le vostre ferie sono iniziate solo da qualche giorno e voi non siete ancora riusciti a staccare completamente la testa. Il pensiero di tutto quello che dovrete riprendere in mano al rientro vi assilla, ma dovete sforzarvi di non pensare a niente fuorché a voi stessi, al riposo, all’amore e alla famiglia.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Leone

Cari amici del Leone, le stelle vi hanno promesso nuovi incontri in questa estate e, se non li avete ancora fatti, attendeteli per questa notte di San Lorenzo. Proprio come una stella cadente vi “cadrà” addosso una splendida opportunità di riprovare dei veri sentimenti per qualcuno dopo tanto tempo.