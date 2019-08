Notte San Lorenzo 2019, tutti gli eventi: dove vedere le stelle cadenti

La Notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, è una delle più attese dell’anno. Soprattutto dai più romantici e sognatori, che non vedono l’ora che giunga il 10 agosto per sdraiarsi su un prato o su una spiaggia per godersi questo straordinario spettacolo astronomico, magari in compagnia del partner o di qualche amico, con il quale esprimere agognati desideri. Uno spettacolo a cui è possibile assistere anche in città, non solo dalle località vacanziere.

Ma quali sono i luoghi migliori per guardare le stelle cadenti? Quali gli eventi organizzati per questa occasione nelle principali città italiane, dal nord al sud della penisola? Vediamo qui di seguito tutto quello che è in programma per questa notte delle stelle 2019.

Notte di San Lorenzo 2019: tutto quello che c’è da sapere sulla notte più stellata dell’anno

Notte di San Lorenzo 2019: le frasi più belle e le dediche per la serata delle stelle cadenti

Gli eventi a Roma

Nella città eterna sono diversi gli eventi organizzati per questo sabato 10 agosto. Tanti si terranno nello splendido centro storico della capitale, mentre altri sono previsti nel verde dei parchi romani. Eccone alcuni:

Parco Appia Antica – all’Ex Cartiera Latina è stata organizzata una serata per grandi e piccini che prevede proiezioni, approfondimenti sull’evento astronomico e la possibilità di osservare le stelle cadenti al telescopio. A partire dalle 21, quindi, sarà possibile godersi la serata con le informazioni degli esperti dell’Accademia delle Stelle.

all’Ex Cartiera Latina è stata organizzata una serata per grandi e piccini che prevede proiezioni, approfondimenti sull’evento astronomico e la possibilità di osservare le stelle cadenti al telescopio. A partire dalle 21, quindi, sarà possibile godersi la serata con le informazioni degli esperti dell’Accademia delle Stelle. Castel San Pietro Romano – qui sarà possibile non solo mirare le stelle, ma farlo mentre si passeggia tra le rovine antiche e i resti archeologici della via sacra.

qui sarà possibile non solo mirare le stelle, ma farlo mentre si passeggia tra le rovine antiche e i resti archeologici della via sacra. Osservatorio Astronomico di Gorga – direttamente al Planetario sarà invece possibile ammirare le Perseidi come da nessun altro luogo. Uno spettacolo davvero imperdibile, arricchito da un approfondimento scientifico.

Notte San Lorenzo 2019 | Gli eventi a Milano

Anche nel capoluogo lombardo ci sono diversi eventi in programma per la notte di San Lorenzo. Ecco cosa è stato organizzato nella città sforzesca:

Castello Sforzesco – nella cornice del suggestivo castello del capoluogo lombardo è previsto l’evento “Balliamo sotto le stelle” con dj set e la possibilità di ammirare lo spettacolo astronomico con i telescopi del Circolo Astrofili Milano.

nella cornice del suggestivo castello del capoluogo lombardo è previsto l’evento “Balliamo sotto le stelle” con dj set e la possibilità di ammirare lo spettacolo astronomico con i telescopi del Circolo Astrofili Milano. Planetario di Milano – anche questo 10 agosto 2019 sarà possibile guardare le Perseidi dal Planetario Ulrico Hoepli di Milano; un’esperienza che sarà arricchita dalla spiegazione di Monica Aimone.

anche questo 10 agosto 2019 sarà possibile guardare le Perseidi dal Planetario Ulrico Hoepli di Milano; un’esperienza che sarà arricchita dalla spiegazione di Monica Aimone. Parco Tittoni di Desio in Monza-Brianza – poco fuori Milano è stato organizzato un evento con il dj set di Dj Cyccio e il Gruppo Astrofili Villasanta che metterà a disposizione i telescopi per guardare le stelle cadenti.

Gli eventi a Firenze

Anche il capoluogo toscano si prepara per questa Notte di San Lorenzo 2019.

Calici di Stelle 2019 – cosa c’è di meglio se non ammirare le stelle cadenti mentre si sorseggia un buon calice di vino? Sulle colline di Montorsoli, solo a pochi passi dal cuore di Firenze, sarà infatti possibile degustare vini, mangiare a buffet e guardare le Perseidi con il telescopio e l’aiuto di alcuni esperti.

cosa c’è di meglio se non ammirare le stelle cadenti mentre si sorseggia un buon calice di vino? Sulle colline di Montorsoli, solo a pochi passi dal cuore di Firenze, sarà infatti possibile degustare vini, mangiare a buffet e guardare le Perseidi con il telescopio e l’aiuto di alcuni esperti. Villa Vogel – da questa bellissima location nel centro della città le stelle cadenti saranno più belle che mai.

Gli eventi a Napoli

Napoli è già di per sé uno spettacolo di luci e colori, i quali saranno resi ancora più vivi dalla notte “più stellata” dell’anno. Vediamo cosa è in programma nel capoluogo campano:

Osservazione al Lido Gallo con l’Unione Astrofili Napoletani – un vero e proprio team di esperti darà le giuste indicazioni ai partecipanti dell’evento per osservare non solo le Perseidi, ma anche Giove, Saturno e la Luna.

un vero e proprio team di esperti darà le giuste indicazioni ai partecipanti dell’evento per osservare non solo le Perseidi, ma anche Giove, Saturno e la Luna. La Notte delle stelle cadenti all’ex Convitto Monachelle – anche l’Unione Astrofili Napoletani aiuteranno i presenti a godere al massimo della bellezza delle Perseidi.