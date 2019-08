Napoli Barcellona, dove vedere in diretta tv e in streaming la seconda amichevole tra le due squadre

NAPOLI BARCELLONA STREAMING TV – Manca sempre meno all’inizio del campionato e le squadre italiane sono impegnate nelle ultime amichevoli estive. Il Napoli di Carlo Ancelotti, impegnato nella tournée americana, scenderà in campo sabato 10 agosto 2019, a partire dalle 23 (ora italiana), contro il Barcellona di Ernesto Valverde.

Si tratta della seconda amichevole in pochi giorni tra gli azzurri e i blaugrana, che si stanno contendendo la prima edizione del trofeo LaLiga-Serie A Cup. Nella prima partita, giocatasi nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, a trionfare è stato il Barcellona, con il risultato di 2-1 (gol di Busquets e Rakitic per i catalani, autogol di Umtiti per i partenopei).

Nella seconda amichevole, dunque, il Napoli è alla ricerca della vendetta sportiva. I blaugrana, sebbene privi di Lionel Messi – infortunato – sono davvero un osso duro, ma la squadra di Ancelotti ha dimostrato nelle ultime amichevoli contro Liverpool e Marsiglia di potersi giocare le sue carte.

La partita si giocherà al Michigan Stadium di Ann Arbor (Michigan), negli Stati Uniti. Dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni per seguire Napoli Barcellona.

Napoli Barcellona, dove vedere la partita amichevole in diretta tv

A trasmettere in esclusiva l’amichevole Napoli Barcellona in diretta tv è Sky Sport. Tuttavia, proprio allo stesso modo degli ultimi anni, l’amichevole del Napoli non sarà disponibile per tutti gli abbonati del pacchetto Sport, ma soltanto in pay-per-view.

Anche chi è abbonato alla piattaforma satellitare dovrà quindi pagare una somma in più per vedere il match, altrimenti troverà il segnale criptato. La partita è disponibile su Sky Primafila al costo di 10 euro. Il canale in cui viene trasmessa Napoli Barcellona è il numero 251 di Sky Sport.

La classifica finale della Serie A 2018-2019: ecco tutti i verdetti della stagione e i marcatori

Napoli Barcellona streaming, dove vedere la partita amichevole su pc, smartphone e tablet

Se di certo la notizia della partita in pay-per-view non farà felici i tifosi del Napoli, anche tutti i clienti Sky avranno qualcosa da ridire. Napoli-Barcellona, infatti, non sarà disponibile neanche in streaming su Sky Go, il servizio di streaming della piattaforma satellitare riservato agli abbonati, o su Now Tv, servizio di streaming on-demand di proprietà di Sky ma diverso da Sky Go.

La partita è trasmessa solo in pay-per-view su Sky Primafila al costo di 10 euro.

Napoli Barcellona streaming, come comprare la partita

Sono due i metodi principali per comprare la partita su Sky Primafila: Con il decoder connesso puoi noleggiare direttamente dal telecomando: entra in Primafila, scegli e premi OK. Se non hai il box connesso o vuoi utilizzare altri metodi, puoi noleggiare con SMS, telefono (199.100.200), dalla app Sky Guida TV e dal Fai da te.

Oppure con Sky Primafila Ricaricabile è il servizio prepagato che ti permette di noleggiare in modo comodo, veloce e anonimo. Puoi caricare sulla tua Smard Card Sky il credito che desideri: 15 euro, 25 euro, 50 euro.