M5s governo col PD: la smentita dei due partiti

M5s al governo col PD? L’ipotesi circola da quando Matteo Salvini ha deciso di far cadere l’esecutivo gialloverde. È stato lo stesso ministro dell’Interno a parlare di un possibile “inciucio” tra dem e pentastellati.

Lo scenario, in linea teorica, non era campato in aria, tanto più che il PD ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Salvini che potrebbe farlo cadere prima di una eventuale sfiducia a Conte.

Tuttavia, sono stati i due partiti a smentire la possibilità di un’alleanza in chiave anti-Lega. “Noi siamo stati stati chiari. Il M5S non ha paura delle elezioni, anzi. Anzi, in questo momento siamo ancora più uniti, con Alessandro Di Battista, Davide Casaleggio, Max Bugani, Paola Taverna, Nicola Morra, i capigruppo, i nostri ministri e tutti coloro che per il MoVimento hanno dato l’anima. Andiamo a votare subito”, ha scritto Luigi su Facebook.

Il capo politico dei Cinque Stelle ha poi aggiunto che l’ipotesi di dialogo con il PD è solo “una bufala”.

M5s governo col PD: anche i dem smentiscono

A stretto giro è arrivata anche la smentita del Partito Democratico su ipotesi di alleanze coi penstastellati: “Non esistono le condizioni politiche per un altro governo, almeno con il Pd: è la linea che la direzione nazionale ha approvato 15 giorni fa all’unanimità”, ha dichiarato la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli a Rainews24.

“La manovra che ci aspetta, da 23 miliardi, ritengo debba essere fatta dopo un chiaro mandato popolare – ha aggiunto De Micheli – Si ci sono le elezioni, come auspichiamo, siamo pronti”.

M5s e PD sembrano dunque entrambi intenzionati ad andare al voto subito. I sondaggi sembrano però non lasciare spazio a dubbi: la Lega è stimata quasi al 40 per cento, e una coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbe ottenere più del 50 per cento dei consensi.

