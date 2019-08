Loredana Lecciso: “Flirt con Gigi D’Alessio? Ecco come stanno le cose” E racconta i rapporti attuali con Al Bano

Tiene ancora banco uno dei casi di gossip degli ultimi anni: la storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Dopo la fine della storica storia tra il cantante di Cellino e Romina Power, anche la relazione con Loredana sembra essere giunta al capolinea.

Nelle ultime ore impazza un nuovo retroscena, che se confermato dai diretti interessati sarebbe davvero clamoroso. Si parla infatti di un flirt tra Loredana Lecciso e addirittura Gigi D’Alessio. Ad alimentare queste voci è la stessa Lecciso, in un’intervista a Controcopertina: “Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici – sottolinea -. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”.

Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip

“Non c’è una regola, non c’è mai stata. C’è massima libertà e flessibilità“. In merito proprio al presunto flirt con Gigi D’Alessio, risponde: “Mi faccio una bella risata“. La Lecciso parla anche dei rapporti attuali con Al Bano: “Nel nostro caso non è stato difficile: ci viene naturale e non abbiamo mai fatto nessuna fatica. Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima! Capita di discutere, però mediamente tra noi c’è un bel feeling, siamo sintonizzati sullo stesso canale”.