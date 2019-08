Federico Fashion Style derubato a Milano: “Mi hanno strappato il Rolex regalato da Valeria Marini”

Brutto inconveniente per Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, oggi 10 agosto 2019 a Milano: mentre era a fare colazione nella centralissima Corso Como, Federico Lauri è stato avvicinato da due malviventi che l’hanno derubato.

L’hair stylist ha raccontato quanto accaduto sui propri profili social, in particolare su Instagram, raccontando in particolare che i due gli hanno rubato il Rolex che aveva al polso. Nel tentativo di strappare il prezioso orologio, inoltre, gli hanno provocato qualche graffio alla mano.

L’imprenditore si è detto molto dispiaciuto, oltre che scosso, soprattutto perché si trattava di un regalo che gli era stato fatto da Valeria Marini.

Questo il resoconto fatto sui social da Federico Fashion Style: “Vi voglio parlare di una cosa che mi è accaduta, davvero davvero brutta. Questa mattina stavo facendo colazione qui in Corso Como, dove ho il salone e dove vengo spesso, e praticamente vengo accerchiato da due marocchini… Io ragazzi voglio fare subito una premessa io non sono assolutamente razzista e odio chi è razzista, però è una cosa molto grave, perché mi si avvicina uno di loro e mi dice ‘Ei ciao’, qualcosa del genere, neanche ricordo più bene, e dopo un secondo, parlo di un secondo preciso, mi hanno rubato il Rolex. Il mio Rolex che oltretutto era stato un regalo di Valeria Marini, mi è stato praticamente strappato. Nella frazione di un secondo e mezzo mi hanno strappato il Rolex dalle mani”.

E ancora il parrucchiere dei vip ha aggiunto: “Io voglio dire una cosa, con tutta l’estrema bontà, perché dopo quello che mi è successo ti dovrebbe venire tanta rabbia, ma perché questi stron*i non se ne vanno al Paese loro? Perché? Non ho parole. Ragazzi sapete cos’è poi la cosa che mi fa rimaner male? Che oltretutto era un regalo della Marini, me l’aveva fatto Valeria a un compleanno, ci tenevo troppo… È andata”.

