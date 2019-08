Crisi di governo, l’ironia sui social: i tweet e i meme più divertenti

La crisi di governo è ormai entrata nel vivo. Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte, dopo i continui litigi con gli alleati del Movimento Cinque Stelle. Il ritorno alle urne sembra sempre più probabile, ma prima il presidente del Consiglio dovrà passare dalle Camere per la parlamentarizzazione della crisi. Dopodiché la palla passerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come sempre, intanto, sui social molti utenti non hanno perso l’occasione per ironizzare su questa crisi di governo. Ecco allora i meme e i tweet più divertenti.

Crisi di governo, le ultime notizie

