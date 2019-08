Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi sabato 10 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, venerdì 10 agosto 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Concorso Mibac 2019, il 9 agosto è stato pubblicato il bando per 1052 posti di vigilanti

Venerdì 9 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac). Ad aver annunciato questa data, lo scorso 1 agosto, era stato lo stesso ministro Alberto Bonisoli con un post sul suo profilo Facebook.

Si tratta del primo bando di un ampio piano di assunzioni a cui procederà il Mibac: dopo il reclutamento di 1.052 addetti alla vigilanza, infatti, sarà la volta di quello dei nuovi funzionari amministrativi. L’uscita di questo secondo bando è al momento prevista per ottobre 2019. Nel 2020, invece, sarà la volta dei nuovi inserimenti per quanto riguarda il personale non dirigenziale.

In questo articolo il bando pubblicato con i requisiti, le prove e le modalità per partecipare

Tutte le ultime notizie di ieri, giovedì 9 agosto 2019, sui concorsi pubblici in Italia

Concorso Camera dei deputati per 38 consiglieri parlamentari. Requisiti e come candidarsi

Concorso Ministero Giustizia per 2.329 funzionari giudiziari. Requisiti e come candidarsi