Chiara Ferragni incinta? La fashion blogger scioglie ogni dubbio con un commento su Instagram

Da settimane si rincorrono ormai teorie secondo le quali Chiara Ferragni sarebbe incinta di un secondo figlio. Poche ore fa, tuttavia, la fashion blogger è intervenuta in prima persona sui social parlando apertamente di questa presunta nuova gravidanza.

L’occasione è stata offerta dalla copertina del settimanale di gossip Spy magazine, che nell’ultimo numero riguarda proprio i Ferragnez.

“Voglia di un secondo figlio in casa Ferragnez”, si legge nella didascalia del post che il Spy ha pubblicato su Instagram, “Si inseguono le voci di una seconda maternità per Chiara Ferragni, così la coppia più social che ci sia continua a far sognare i loro followers”. Il post si conclude con l’annuncio che l’ultimo numero della rivista, in edicola da venerdì 9 agosto, avrebbe raccontato “tutti i dettagli”.

“Chiara Ferragni e ‪Fedez‬ proseguono le loro vacanze a Ibiza e continuano a sognare un secondo figlio: le voci di una seconda maternità, finora mai confermate, si inseguono”, si legge in un altro post su Instagram dello stesso settimanale.

La voce era stata alimentata anche dal fatto che la fashion blogger aveva annunciato una sorpresa in arrivo sui social, e in molti si aspettavano proprio l’annuncio di un fratellino per il piccolo Leone, nato a marzo 2018.

Per sciogliere ogni dubbio è intervenuta proprio Chiara Ferragni, che ha commentato con ironia il post dal suo profilo ufficiale.

“Ma davvero? Non sapevo, non vedo l’ora di leggere le news”, ha scritto la fashion blogger.

Le voci sulla possibile nuova gravidanza per la coppia Ferragni-Fedez sembra quindi esclusa, almeno per il momento.

Ma cos’era allora la sorpresa annunciata da Chiara Ferragni?

Riguardava la pubblicazione sul suo profilo Instagram del trailer in anteprima di “Chiara Ferragni unposted”, il docu-film che ripercorre tutta la sua vita fino al suo successo globale.

Il docu-film, diretto da Elisa Amoruso sarà presentato alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e poi sarà nelle sale a settembre per un evento speciale.

Ecco il trailer: