Atletico Madrid Juventus streaming live e diretta tv: dove vedere la partita dell’ICC 2019

ATLETICO MADRID JUVENTUS STREAMING TV – La Juventus continua la sua avventura nell’International Champions Cup 2019 (ICC, il più grande torneo calcistico pre-stagionale al mondo).

Questa sera, sabato 10 agosto 2019, a partire dalle ore 18 i ragazzi di Maurizio Sarri sfidano l’Atletico Madrid di Simeone. Sono tanti i tifosi alla ricerca di informazioni su dove vedere la partita amichevole in diretta tv e in live streaming.

Nata nel 2013 grazie all’idea della Relevent Sports di Charlie Stillitano, la ICC d’altronde nelle sue sei edizioni ha raggiunto un grado di successo altissimo. Complice lo stop dei vari campionati e l’inizio delle preparazioni estive delle squadre, queste partite amichevoli (18 in tutto) catturano l’attenzione degli appassionati di calcio in tutto il mondo.

Tutto sull’ICC 2019

Di seguito tutte le informazioni su dove vederla in tv e in streaming:

Il calendario completo dell’ICC 2019

Atletico Madrid Juventus, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in diretta tv

In Italia è il canale Sportitalia a trasmettere l’intera ICC 2019. Per vedere in diretta tv Atletico Madrid Juventus, quindi, è necessario sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre a partire dalle 18 di stasera.

Se siete in possesso di un abbonamento a Sky, invece, potete vedere l’International Champions Cup a una sola condizione: che abbiate collegato al vostro decoder la digital key, lo strumento che permette di collegarvi anche al digitale terrestre.

In questo caso, vi basta andare sul canale 5060 per vedere Sportitalia e quindi per godervi la diretta tv di Atletico Madrid Juventus.

Atletico Madrid Juventus, dove vedere la partita dell’ICC 2019 in streaming

Volete vedere la sfida in live streaming? Non c’è problema. Sportitalia, infatti, offre anche questo servizio.

Per vedere la partita della Juve su pc, smartphone e tablet vi basta andare sul sito ufficiale di Sportitalia e da lì gustarvi il match in streaming.

