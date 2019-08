🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 9 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Speciale crisi di governo | Una tata per Noah | Chicago Med

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di venerdì 9 agosto?

Più che una guerra per decretare il migliore, quella di quest’estate è una questione di sopravvivenza. Le proposte televisive non allettano più il pubblico, non come accade nella stagione autunnale, motivo per cui Rai e Mediaset ogni tanto cadono nel circolo vizioso delle repliche e dei vecchi film.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di venerdì 9 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 9 agosto 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

Questa volta non è Rai 1 ad aver vinto la gara degli ascolti, ma solo per qualche centinaia di telespettatori: lo Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi, uno speciale tutto dedicato alla complessa situazione istituzionale del Paese, è stato infatti seguito da 1.554.000 spettatori (10.4% di share), contro gli 1.898.000 spettatori che, invece, su Canale 5 hanno scelto il film Rosamunde Pilcher – Una Tata per Noah (12.3% di share).

Su Rai 2 l’incontro di Pallavolo Italia-Camerun è stato invece visto da 1.078.000 spettatori, pari al 6.7% di share, mentre su Italia 1 Chicago Med 3 è stato la scelta di 1.058.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 il film Amori che non sanno stare al mondo lo hanno guardato in 750.000 (4.8% di share), mentre su Rete4 Mission Impossibile III ha guadagnato 658.000 spettatori e il 4.9% di share.

Su La7 un altro speciale sulla crisi di governo, quello di In Onda, ha invece raccolto 739.000 spettatori (4.8% di share), mentre su TV8 X Factor – Il Sognoha guadagnato il 2.3% di share con i suoi 342.000 spettatori. Infine, sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza è stato visto da 378.000 spettatori (2.4%).

Access prime time | Auditel ieri sera

Come sempre il più alto share della fascia di access time è di Rai1, che con Techetechetè ha ottenuto 2.671.000 spettatori e il 15.9%. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint è stato scelto da 2.133.000 spettatori (12.6% di share), mentre su Italia1 CSI lo hanno guardato in 844.000 (5.1%).

Su Rai3 Vox Populiha raccolto 592.000 spettatori (3.7%) e Un Posto al Sole 1.082.000 (6.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha conquistato un pubblico di 1.022.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 1.174.000 (6.9%) nella seconda, mentre su TV8 4 Ristoranti è piaciuto a 455.000 spettatori (2.7% di share). Infine, sul Nove, Cucine da Incubo lo hanno guardato in 223.000 con l’1.3% di share.

