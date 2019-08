Stasera in tv 9 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 9 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 9 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della Tv)

21:25 – Speciale Tg1 – Crisi di governo

Cambio di programmazione per stasera su Rai 1: viale Mazzini infatti ha spostato la seconda puntata di Grand Tour d’Italia, il nuovo programma con Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, per fare spazio a uno Speciale Tg1 sulla crisi di governo in atto da ieri nel nostro paese. Ci saranno quindi analisi politiche, indiscrezioni e il racconto di un’altra giornata lunga e difficile per il governo Lega-M5s.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pallavolo Maschile 2019: Torneo di Qualificazione Olimpica Italia – Camerun

Su Rai 2 questa sera va in onda in prima serata lo scontro tra Italia e Camerun per quanto riguarda il torneo di qualificazione olimpica della pallavolo maschile.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Amori che non sanno stare al mondo

Questa sera su Rai 3 va in onda un film drammatico per la regia di Francesca Comencini, Amori che non sanno stare al mondo.

Trama: Claudia e Flavio si sono amati, a lungo e con grande passione. Poi tutto è finito, e per lei è stato molto traumatico. Dopo tanti anni quello che entrambi vedono è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Flavio incontra Giorgia, con l’energia e la freschezza dei trent’anni, e basta un attimo tra loro e la pioggia d’estate fa il resto.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Mission Impossible III

Rete 4 stasera propone il terzo capitolo di un noto film d’azione per la regia di J.J. Abrams con Tom Cruise, Michelle Monaghan e il compianto Philip Seymour Hoffman, Mission Impossible III.

Trama: Ethan Hunt, in procinto di sposarsi con Julia, ha deciso di ritirarsi dalla squadra operativa della IMF per dedicarsi esclusivamente all’addestramento di nuovi agenti. Lo spietato trafficante d’armi Owen Davian lo costringe pero’ a tornare sui suoi passi…

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 9 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Rosamunde Pilcher: una tata per Noah

Su Canale 5 stasera va in onda un film tratto da uno dei libri di Rosamunde Pilcher, Una tata per Noah.

Trama: Per ottenere un’eredità, la riluttante Amy dovrà diventare baby sitter. E Ryan sta cercando proprio una baby sitter per suo fratello Noah.

GUIDA TV 9 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Med

Su Italia 1 questa sera torna con tre nuove puntate Chicago Med, Una sconveniente verità, Genitori e A dura prova.

Trama: Al Chicago Med viene ricoverato, insieme a un amico, il figlio di facoltosi finanziatori dell’ospedale con gravissime ustioni, ma la meccanica dell’incendio non è chiara e questo potrebbe condizionare le generose donazioni. Dopo essere stata scelta da Latham come primo chirurgo per un intervento, la dottoressa .

PROGRAMMI TV 9 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Mondo senza fine

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda la miniserie ispirata a uno dei più famosi libri dello scrittore Ken Follett, Mondo senza fine.

Trama: Inghilterra, XIV secolo. La vita dei cittadini di Kingsbridge nel periodo in cui il re conduce la nazione nella guerra dei cent’anni contro la Francia, e mentre in Europa sta scoppiando la Peste nera. Caris, una donna dal carattere intraprendente, e il suo amante Merthin creano una comunità che resiste alle contrapposizioni della Corona e della Chiesa.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 9 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

21:30 – X Factor – Il sogno Ep. 3

Stasera su Tv 8 va in onda X Factor – Il sogno, una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Pupazzi senza gloria

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Pupazzi senza gloria, una action comedy per la regia di Brian Henson.

Trama: A Los Angeles, una poliziotta e un pupazzo detective (doppiato da Maccio Capatonda) indagano su un serial killer di pupazzi.

STASERA IN TV 9 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera torna Un sogno in affitto, con Paola Marella che, accompagnata da un ospite, entra in 3 case di lusso.