Crisi di governo, il Tg tedesco: “Salvini premier? Viene la pelle d’oca”

La situazione politica italiana, con la crisi di governo ormai ufficialmente aperta, sta avendo grande risalto sui media di tutta Europa. E in qualche caso la notizia della rottura definitiva tra le due forze di maggioranza, Lega e Movimento 5 stelle, è arrivata anche oltreoceano. Salvini oggi è su gran parte della stampa tedesca.

Non c’è dubbio che, infatti, che il personaggio più discusso e al centro dell’attenzione sia il leader del Carroccio. È lui che ha scelto di portare fino alle estreme conseguenze la spaccatura che si è determinata in Senato con il voto sulle mozioni Tav.

Ma Salvini, esponente della destra sovranista e antieuropeista, non è tra i personaggi più amati oltre confine. Soprattutto non nei paesi più rappresentativi dell’Unione europea, come in Germania. Oggi il Tg del primo canale pubblico Ard, Tagesscha, ha dato la notizia della crisi di governo italiana e, in un commento pubblicato sul sito: “Salvini primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca”.

La “fine” del governo di Roma viene definita come “una buona notizia” dal commentatore del Tg dato che l’esecutivo “all’interno non ha realizzato alcuna crescita economica, in Europa ha agito come un’ascia nel bosco” e sui migranti ha “fornito un cattivo esempio”. “La brutta notizia”, aggiunge il corrispondente Joerg Seisselberg, è che “a Roma potrebbe andare anche peggio” dato che “c’è la minaccia di un governo che l’Europa non ha mai sperimentato, con incluso un partito che è ancora più a destra della Lega”. Il riferimento è a Fratelli d’Italia, di Giorgia Meloni.

> Guarda il video del Tg tedesco su Salvini

Salvini sulla stampa tedesca

Altri media come il sito del settimanale Der Spiegel e il quotidiano Sueddeutsche Zeitung (Sz) hanno messo invece in evidenza le incertezze sul fatto che le elezioni possano tenersi a breve.

“Il governo italiano è alla fine, ma il ministro dell’Interno Salvini non ancora alla meta”, sottolinea lo Spiegel. Dalla realizzazione dell’obiettivo di “sotterrare il capo di governo Conte lo separano i parlamentari in vacanza e il presidente Mattarella”, aggiunge.

Il sito del settimanale titola un altro articolo con la parola “Bagnino” e una foto del ministro a torso nudo sottolineando che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge”.

Il sito della popolare Bild ci va giù pesante, riferendosi alle politiche del ministro dell’Interno italiano sull’immigrazione: “Adesso il terrore dei profughi d’Italia vuole il potere”. La Lega “vincerebbe chiaramente” un’elezione, “tuttavia c’è un’incertezza” rappresentata da un possibile “lungo intermezzo” prima del voto, magari con il caso “Moscopoli” che diventa “un vero problema”, scrive invece la Sz notando che “è estate”.