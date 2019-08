Salvini: “M5s e Pd non facciano strane alleanze e non prendano in giro gli italiani”

Salvini: “M5s e Pd non prendano in giro gli italiani”

“M5s e Pd non prendano in giro gli italiani”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, da Termoli, in provincia di Campobasso, dove si trova per un’altra tappa del suo tour estivo nelle spiagge, lancia un monito alle forze politiche: “Hanno toni simili, ma dopo questo governo ci sono solo le elezioni”.

Con la presentazione di una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, la Lega ha ufficializzato le sue intenzioni: “La cosa più dignitosa è andare a votare”, ha detto Salvini.

“La parola – ha aggiunto – passi di nuovo agli italiani, che nessuno pensi di prenderli in giro con strane alleanze che servono solo per prolungare i tempi”.

> Tutta la crisi di governo minuto per minuto

Ieri, 8 agosto, in tarda serata il premier ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato quello che sta succedendo, usando toni molto duri nei confronti della Lega: “Salvini mi ha comunicato l’intenzione di tornare alle urne per capitalizzare il consenso del suo partito”.

Oggi Salvini ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte: “Ho detto e ribadisco che non avrò mai parole negative né per Di Maio (l’altro vicepremier, il capo politico del M5s, n.d.r.) né per Conte con cui per mesi abbiamo lavorato bene”. “E non risponderò agli insulti che mi stanno arrivando – ha proseguito – perché è ingeneroso per le cose che abbiamo fatto fino a oggi. Dovevamo salutarci con rispetto”.

È qui che il vicepremier ha riferito di alcune voci che gli sono giunte di colloqui in corso tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico, facendo riferimento “ai toni simili” che le due forze politiche stanno utilizzando. Il tentativo sarebbe quello di salvare la Legislatura, formando una maggioranza in Parlamento a sostegno di un governo tecnico o di scopo.

“Non tutti – ha attaccato Salvini – sono in grado di fare una scelta di coerenza come la nostra. Pochi partiti al mondo avrebbero rinunciato a un governo in cui hanno sette ministri solo perché adesso è tutto fermo e noi invece vogliamo continuare a lavorare”.

Salvini: “I parlamentari al lavoro anche ad agosto”

E non è preoccupato nemmeno dal fatto che è agosto: “Tutti i parlamentari della Lega già da lunedì saranno a Roma. Mi fanno ridere quelli che dicono che la crisi non si può fare, che si deve aspettare settembre: i parlamentari alzano il culo e lavorano anche a Ferragosto se necessario”.

Alle parole del leader della Lega, dalla spiaggia, parte un applauso accorato. “Datemi due minuti, parlo un momento coi giornalisti e poi arrivo da voi”, ha detto parlando con la folla. E così è stato: il ministro dell’Interno leghista è già in campagna elettorale.