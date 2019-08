Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, il film in onda su Canale 5: trama, cast e streaming

Chiunque abbia un debole per i romanzi rosa non può non conoscere Rosamunde Pilcher, la celebre scrittrice britannica autrice di tantissimi romanzi d’amore, in genere ambientati nella cornice suggestiva delle isole britanniche.

Sono diversi i film tratti dalle sue opere letterarie e in genere Canale 5 è il perfetto trampolino di lancio per questi prodotti dal tocco romantico che invadono il palinsesto estivo ogni anno.

Ma, a differenza dei lunghi pomeriggi trascorsi davanti alla tv con qualche storia della Pilcher, quest’estate Canale 5 ha deciso di proporre in prima serata il film Una tata per Noah.

Vediamo insieme di cosa parla la trama e qual è il cast della pellicola.

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah | Trama

Amy Truman non ha mai desiderato essere una tata nella sua vita e neanche pensava di esserlo, finché sua madre non è venuta a mancare e per rispettare la sua memoria ed eredità ha dovuto farlo.

Amy segue addirittura una scuola per tate, a Boldham, ma dopo aver fallito ben due volte nelle prove annuali, la ragazza è disperata e deve assolutamente portare a termine l’ultimo incarico: il bambino si chiama Noah ed è il fratello di Ryan Rushton.

Il bambino autistico ha bisogno di costati cure e il padre, colpito da problemi di salute, non può fornirgliele, motivo per cui c’è bisogno di una tata. La situazione capita a pennello e Amy cerca di vedere il lato positivo dell’impiego, nonostante le iniziali difficoltà.

Amy entra in sintonia con il piccolo Noah e inizia a sviluppare una cocente attrazione per il fratello Ryan, nonostante questi sia già fidanzato.

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah| Cast

Chi vediamo nel cast di Una tata per Noah? Gli attori sono Jonathan Beck conosciuto principalmente in Germania, e Ruby O. Fee, quest’ultima nota per aver recitato in film come Gli invisibili, Polar, Womb e Il commissario Koster.

Ancora vediamo Marc Schöttner , Rufus Beck , Vijessna Ferkic , Anja Nejarri

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah | Streaming

Ma dove vedere Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah? Il film va in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 9 agosto 2019, pronto ad animare la serata del pubblico di Mediaset. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay: tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma.