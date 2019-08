Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah streaming, dove vedere in tv e in diretta il film

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah è un film che Canale 5 propone in prima serata venerdì 9 agosto 2019, ma di cosa parla? La trama rispecchia lo stile dell’autrice Rosamunde, celebre autrice di romanzi rosa la cui penna ha dato vita a tantissime trasposizioni televisive. Le sue storie hanno appassionato lettori e spettatori in equa misura.

Una tata per Noah racconta di Amy Truman, una ragazza che frequenta la scuola per tate (baby sitter) nonostante non sia mai stata questa la sua vocazione. D’animo ribelle, Amy vorrebbe concludere le cose a modo suo e invece dopo la morte di sua madre ha dovuto rimboccarsi le maniche e darsi da fare nell’unico settore che conosce.

Tutto quello che c’è da sapere su Una tata per Noah

Amy non ha mai brillato all’interno della scuola, anzi, ha spesso rischiato di essere espulsa e i suoi pregressi lavori non hanno ripagato. La sua ultima occasione è Noah, un bambino autistico che ha bisogno di una tata. Per Amy è l’occasione perfetta per dimostrare di essere una persona responsabile e meritevole di essere in quella scuola.

Noah ha un fratello maggiore, Ryan Rushton, il quale provoca un’immediata reazione nel cuore di Amy nonostante le iniziali difficoltà. Tra i due nasce presto una tenera complicità che si tramuterà in amore.

Ma dove vedere Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah? Vediamolo insieme.

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah streaming | Dove vedere in tv

Una tata per Noah viene proposto in prima serata su Canale 5. Venerdì 9 agosto 2019 il film romantico viene trasmesso alle ore 21:25 sul canale ammiraglio di Mediaset, che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di una pay-tv di Sky lo trova tranquillamente al tasto 105.

Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah streaming | Come vedere in diretta

Chi invece questa sera è in giro o lontano dalla tv ma vuole seguire in diretta streaming Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, può farlo grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente – previa registrazione gratuita – di usufruire dei contenuti in diretta tv anche tramite lo streaming. Ma c’è di più. Chi questa sera non può connettersi tramite pc, computer o smartphone può recuperare Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.