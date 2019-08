Previsioni meteo di oggi, 9 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi venerdì 9 agosto 2019 | NORD

Finalmente il Nord Italia si mette alle spalle, quasi definitivamente, l’allerta maltempo dei giorni scorsi, che ha provocato danni ingenti e decine di sfollati in Lombardia e Veneto. In questa giornata infatti ci sarà bel tempo in quasi tutte le regioni del Nord.

Tuttavia, soprattutto nelle ore centrali della giornata, nelle zone montuose e a ridosso dei rilievi principali sono attese precipitazioni e locali temporali.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro, in buona parte delle regioni, in questo venerdì 9 agosto 2019 ci sarà bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. A ridosso dei rilievi appenninici, tuttavia, ci saranno locali formazioni nuvolose, soprattutto nel pomeriggio, con rischio di piogge. Bel tempo in Sardegna.

SUD E SICILIA

Al Sud Italia e in Sicilia tempo sereno e giornata prevalentemente estiva. Il meteo sarà stabile in tutte le regioni, con nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia, oltre che su quelle adriatiche della Puglia.

Previsioni meteo oggi venerdì 9 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve aumento in tutto il Nord Ovest, in Sardegna occidentale e in Sicilia meridionale. In lieve calo, invece, su basso Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e aree costiere tirreniche meridionali. Stabili altrove.

Per quanto riguarda le temperature massime, invece, ci saranno discrete diminuzioni in Puglia, Calabria e Sicilia, mentre nel resto della penisola si assisterà a un generale aumento, soprattutto nel Nord-Est e in Toscana.

Nel weekend, del resto, tornerà una nuova ondata di caldo anomalo, con temperature altissime fino ai 40 gradi, soprattutto nelle regioni del Nord.

VENTI

Venti deboli variabili al Nord sulla pianura padana e deboli variabili sulla Sardegna e sulle restanti regioni, con locali rinforzi nelle aree della Sicilia occidentale.

Previsioni meteo oggi venerdì 9 agosto 2019 | MARI

Il mar Tirreno sarà da poco mosso a localmente mosso, come anche lo stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale. Poco mossi gli altri bacini.