Premier League 2019 2020 in streaming e diretta tv, dove vedere le partite

PREMIER LEAGUE STREAMING TV – Ormai ci siamo, l’estate calcistica volge al termine: sta per iniziare infatti la Premier League 2019 2020, il campionato inglese che è considerato il più bello del mondo per intensità e classe di gioco.

Venerdì 9 agosto 2019 comincia infatti la nuova stagione, in cui tutti i team inglesi andranno a caccia del titolo vinto lo scorso anno, solo all’ultima giornata, dal Manchester City di Pep Guardiola, che è riuscito a tenere dietro in classifica anche il Liverpool campione d’Europa di Jurgen Klopp.

Lo scorso anno è stato davvero magico per la Premier League, che è riuscita a portare quattro club nelle finali delle due coppe europee più importanti: Liverpool-Tottenham in Champions League e Chelsea-Arsenal in Europa League. La speranza, per la stagione che sta per iniziare, è di replicare il bel calcio e i risultati di quella precedente.

Il calendario completo della Premier League 2019/2020: tutte le partite

Anche in Italia sono tantissimi i tifosi delle squadre inglesi. Per questo motivo, in tanti appassionati sono alla ricerca di informazioni su dove vedere le partite della Premier League 2019/2020 in diretta tv e in streaming. Vediamolo insieme.

Premier League in tv, dove vedere le partite della stagione 2019 2020 in diretta

Per questa stagione, i diritti di trasmissione del campionato inglese sono stati acquisiti da Sky Sport. Di conseguenza, per vedere in diretta tv le partite della Premier League bisogna sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Sport della celebre pay-tv.

Se siete abbonati, trovate le partite sul canale Sky Sport Football HD, canale 203 del vostro telecomando, allo stesso modo della passata stagione. Prima di ogni partita ci sarà il collegamento con Studio Premier Live, il programma che anticipa i match. Poi la partita e un ampio post partita con i commenti degli esperti.

Premier League streaming live, dove vedere le partite su pc, smartphone e tablet

Se non siete in casa durante le partite della Premier League 2019/2020, ma allo stesso tempo non volete perdervi lo spettacolo del calcio inglese, potete sempre ricorrere al live streaming.

Il campionato inglese infatti sarà disponibile anche su SkyGo, la piattaforma di Sky che permette di vedere i contenuti della pay-tv anche su pc, smartphone e tablet, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del classico abbonamento.

SkyGo è disponibile sul sito ufficiale, ma anche come app (sia per iOS che per Android). Una volta registrati con nome utente e password (gli stessi che utilizzate per accedere al Fai da te di Sky), potete scegliere il canale che volete dal menu a tendina. C’è anche, ovviamente, Sky Sport Football.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.