Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 10 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, sabato 10 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Cari Ariete, la giornata di domani vi mette nella condizione di provare emozioni forti. Sarà un weekend in balia dell’amore, partito a inizio mese e che si trascina ancora fino a Ferragosto. Avvertite una libertà maggiore rispetto a luglio, siete confidenti in voi stessi e preferite mettere un punto a una relazione scomoda perché avete capito che così non funziona.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di evitare scontri in questo periodo, il weekend sarà dedicato al totale recupero delle energie, in calo durante la settimana. Ritagliatevi dello spazio per coltivare le vostre passioni.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox la giornata di domani causerà alcune tensioni, vivrete un periodo di forte agitazione che vi metterà di pessimo umore. State attraversando una crisi interiore, dovuta anche al lavoro che diventa di giorno in giorno sempre più complicato.

Cancro

Cari Cancro, secondo Paolo Fox questo è un periodo positivo per quelle coppie che hanno dovuto attraversare la tempesta, ne siete usciti più forti saltando da un ostacolo all’altro: la casa, la famiglia, i figli, il lavoro, la scuola, avete trovato il modo di coniugare tutto, ma la tensione è sempre in agguato e potrebbe distruggere il vostro delicato equilibrio mentale.

Leone

Giornate inarrestabili per il Leone, il vostro fascino è alle stelle, ma chi non vive bene questo periodo probabilmente è intrappolato in qualche pensiero tossico. Il passato deve rimanere tale, non può continuare a tormentarvi, dovete trovare il coraggio di andare avanti per quanto difficile possa sembrare. Mettetevi nuovamente in gioco, riscoprire il brivido della conquista.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non lasciate che qualcuno si approfitti sfacciatamente della vostra buona volontà, va bene essere d’aiuto ma non deve essere la regola, soprattutto per quelli che preferiscono scaricare le responsabilità sugli altri. La giornata di domani sarà alquanto stressante per voi, tenete d’occhio anche l’alimentazione.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, quella di domani sarà la giornata perfetta per dire quello che pensate senza filtri. Se avete qualcosa da dire, non rimuginate troppo e siate diretti, non aspettate troppo perché il tempo potrebbe soltanto peggiorare le cose. Un weekend alquanto stressante per voi, causato da qualche rimasuglio del mese di luglio che ha portato a galla alcune turbolenze in amore.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questo weekend sarà di recupero per voi che avete accumulato molto stress durante la settimana e avete bisogno di staccare la spina da tutto e tutti. Non trascurate la vostra forma fisica, il corpo non è più quello di una volta e piccoli acciacchi potrebbero essere soltanto i primi campanelli d’allarme. Attriti in famiglia, siete stufi delle discussioni, converrebbe lasciarsele alle spalle.

Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete in un periodo di forte agitazione, ma c’è sempre tempo per recuperare l’energia positiva. Dovete rimettervi in gioco e senza paure, i sentimenti premiano, dovete soltanto lasciare loro lo spazio giusto per emergere. L’affetto è quello che conta di più in questo periodo delicato.

Capricorno

Cari Capricorno, da domenica la Luna entrerà nel segno dove emergerà la vostra voglia di fare. Sarà un weekend interessante che vi aiuterà a rispolverare la vostra vena ambiziosa, messa da parte ultimamente a causa della quotidianità. Il lavoro per voi è importante così come il successo, volete dimostrarvi capaci e degni di fiducia. L’amore purtroppo tentenna ancora, non portategli fretta.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, rimandate gli scontri a tempi migliori, questo non è proprio il momento di appigliarsi ai litigi, lasciate gli screzi alla seconda metà di agosto e per ora concentratevi sul vostro benessere personale. Volete contrastare la monotonia della routine, ma non è facile, la realtà attuale vi ha soffocato e non produce gli stimoli adatti alla vostra personalità.

Pesci

Cari Pesci, Paolo Fox per domani prevede qualche conflitto, le stelle sono dispettose e dovreste riposarvi di più. Dovete recuperare le energie e approfittate delle vacanze per divertirti. Ma non dimenticate di stabilire alcune priorità, tenendo d’occhio Sagittario e Gemelli che infastidiscono il vostro giudizio.

