Oroscopo Paolo Fox 9 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 9 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 9 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, questo sarà un fine settimana importante per voi, in particolare sabato e domenica avrete grandi soddisfazioni alla portata di mano. Le tensioni degli ultimi tempi sono soltanto un lontano ricordo, in particolare quelle sentimentali. Potete tirare un sospiro di sollievo e godervi la compagnia del partner senza guerriglia.

Cari Toro, siete in fase di recupero, approfittate del fine settimana per ripristinare un po’ la testa perché da lunedì ne avrete fortemente bisogno. Non buttatevi troppo a terra se una storia d’amore è andata a male, l’importante è saper mettere un punto a quella storia e cominciarne un’altra.

Cari Gemelli, vi aspettano alcune giornate impegnative durante questo fine settimana, qualche conflitto galleggia ancora nell’aria e nessuno sembra essere disposto a fare qualche passo indietro. Il malumore aumenta sempre di più e voi continuate a cadere nel vostro limbo di pensieri. Il malumore potrebbe avere conseguenze in casa e in amore.

Gli amici del Cancro s’imbatteranno in un nuovo cerchio di stelle, da oggi si apre un nuovo capitolo per voi, tante proposte in arrivo su tutti i fronti, sentimentali e professionali. L’importante è accogliere al meglio la novità, sfoggiate un grande sorriso.

Cari Leone, la giornata di oggi vi vedrà impegnati con qualche progetto di troppo. Avete sempre da fare e questo potrebbe mettere in secondo piano la vostra vita sentimentale, grande errore perché il vostro partner ha bisogno della vostra presenza. Rallentate.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, arrivano novità interessante sul fronte professionale, non lasciatevelo scappare per niente al mondo. Le stelle sono dalla vostra parte, non badate alla Luna capricciosa in Scorpione.

Cari amici della Bilancia, forse è il caso di rallentare un po’ la corsa, prendersi una vacanza in questo periodo delicato è l’idea perfetta per sgranchire un po’ le gambe e liberare la testa dai cattivi pensieri.

Cari Scorpione, se avete avuto una crisi sentimentale negli ultimi tempi cercate di risolvere i conflitti il prima possibile, altrimenti vi rincorreranno come fantasmi e non vi faranno dormire serenamente. Le tensioni potrebbero affievolirsi dalla seconda metà di agosto da Ferragosto in poi, portate pazienza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siate positivi e affrontate la vita con il sorriso, liberate la testa dai cattivi pensieri e godetevi le vacanze meritate. Al momento avete soltanto bisogno di fare chiarezza, siete tormentati dal dubbio, ma non lasciatevi demoralizzare e soprattutto ritrovate l’ottimismo.

Cari amici del Capricorno, la vostra storia d’amore potrebbe essere stravolta da una nuova crisi, i conflitti sono all’ordine del giorno, non c’è pasto consumato a tavola senza condimento di rabbia e rancore. Avete bisogno di serenità e non è questo l’atteggiamento adatto per ritrovarla.

Cari Acquario, la giornata di oggi sarà impegnativa per voi, ma dovete mantenere la calma ad ogni costo. Una storia potrebbe chiudersi, ma un’altra potrebbe aprirsi, tutto sta nell’approccio. Avete bisogno di cambiare e questo è il momento giusto per farlo.

Cari Pesci, giornata complessa quella di oggi per voi. Non perdete la pazienza perché è importante dare il buon esempio a tutti quelli che invece esplodono con poco, soprattutto se siete a capo di un’attività e avete chi vi prende come modello d’ispirazione.

