Oroscopo di oggi 9 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 9 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 9 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 9 agosto 2019

Cari Ariete, in questa giornata avrete una particolare voglia di arricchire la vostra cultura e di fare nuove scoperte per risvegliare la vostra curiosità mentale. Motivo per cui uscirete per una bella passeggiata o prenderete in mano un bel libro.

Amici del Toro, non è un momento particolarmente felice per il vostro rapporto di coppia. Tensioni e discussioni continue vi hanno reso insicuri e possessivi, e questo non fa altro che portare al sorgere di nuovi conflitti. Cercate di sbrogliare la matassa.

Oroscopo di oggi 9 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, avete ricevuto una nuova proposta professionale che inizialmente vi è subito apparsa come un’ottima opportunità di crescita. Ora, però, che siete in vacanza e potete riflettere bene e a fondo vi siete resi conto che forse i nuovi compiti che vogliono assegnarvi non fanno per voi. Non affrettatevi a decidere, le ferie sono appena iniziate.

Cari Cancro, è in arrivo un’onda anomala che potrebbe travolgervi completamente e guastare il vostro tranquillo umore da persona felicemente in ferie. Prima che la terra vi tremi sotto i piedi è giusto però dirvi che quest’onda è foriera di novità e ricche opportunità da cogliere al volo.

Amici del Leone, questo è il vostro mese e sarà costellato di nuovi e interessanti incontri. Cercate però di rimanere con i piedi per terra e di tenere a freno il romanticismo, perché potreste spaventare coloro che non sono pronti a mettersi in gioco con i sentimenti.

Oroscopo di oggi 9 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, quelli che la fanno sempre facile non sono proprio i vostri preferiti. A voi piace essere prudenti, approfondire e prendervi cura di ogni cosa che ritenete importante. Oggi sarete particolarmente intolleranti nei confronti di chi si comporta in modo opposto.

L’oroscopo di oggi 9 agosto prevede una giornata che sarà resa particolarmente eccitante dall’incontro con una persona con una cultura diametralmente opposta alla vostra. Sarete incuriositi al massimo, ma fate attenzione a non rendere una piacevole chiacchierata un interrogatorio.

Amici dello Scorpione, la gelosia e la tensione continuano ad infestare il vostro rapporto di coppia. Non riuscite ad uscire da questa spirale da qualche giorno ormai, quindi è il caso di domandarsi: cosa c’è davvero che non va? E di darsi una risposta approfondita e dettagliata.

Oroscopo di oggi 9 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questa giornata sarete particolarmente riflessivi. Ci sono alcune questioni della vostra vita, lavorativa e sentimentale, che non vi quadrano da tempo e forse è arrivato il momento di capire qual è l’origine di questi “disturbi”.

Cari Capricorno, le stelle prevedono una discussione in arrivo che andrà a destabilizzare i vostri equilibri familiari. In realtà, però, vi renderete conto che armarsi fino ai denti per combattere non servirà a molto. Quello che occorre, invece, è un’abile arte diplomatica.

Cari Acquario, anche per voi sono previsti degli incontri interessanti e, soprattutto, eccitanti. Per tale ragione è bene che vi apriate a qualsiasi tipo di personalità, senza escludere a prescindere nessuna opportunità.

Amici dei Pesci, Mercurio in Cancro vi suggerisce di essere maggiormente pazienti nei confronti di un rapporto appena nato. L’altra persona si aprirà a poco a poco, il che renderà molto più eccitante la sua scoperta.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.