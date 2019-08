Oroscopo di domani 10 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 10 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 10 agosto 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, vi addentrate in questo weekend con l’umore molto alto. Si avvicina Ferragosto e le premesse sono di grande divertimento, ma il periodo è molto positivo anche sul lavoro. Finalmente dopo tanto tempo avete ricevuto la gratificazione che aspettavate, adesso siete molto più motivati ad andare avanti. Bene anche in amore, dove passerete una giornata senza scossoni.

Toro

La giornata di domani per il Toro promette davvero faville: per voi infatti sono in arrivo grandi soddisfazioni, con buone notizie sul vostro futuro lavorativo che vi regaleranno un gran sorriso. In amore, le stelle si raccomandano di fare di tutto perché la persona amata si accorga delle vostre attenzioni. Organizzate una cena romantica, un’uscita particolare, ma soprattutto fate capire a questa persona quanto teniate a lei.

Oroscopo di domani 10 agosto 2019 | Gemelli

Giornata interessante quella di domani per i Gemelli, che negli ultimi giorni non si sono mai risparmiati sul lavoro per un progetto a cui tenevano moltissimo. Adesso che alcuni obiettivi sono stati raggiunti, però, avete bisogno del meritato riposo. Occhio ai rapporti inter-personali, usate cautela perché c’è qualcuno a voi vicino che non ha digerito un vostro gesto dei giorni scorsi.

Cancro

Amici del Cancro, avete vissuto sicuramente dei sabati migliori. La giornata non inizierà infatti benissimo, anche perché riceverete una notizia poco positiva. In amore, avete tanto bisogno di stare con il partner ma gli impegni di entrambi ultimamente hanno ridotto all’osso il tempo insieme. Che fare? Approfittatene del weekend per organizzare un mini-viaggio. Solo voi due: cellulari staccati e voglia di recuperare il tempo perduto.

Leone

Amici del Leone, si apre un weekend molto positivo per il vostro segno. Le stelle infatti si prospettano benevole sia sabato che domenica: avrete l’occasione per concludere un progetto a cui state lavorando da tempo. Ma non pensate solo alla vostra professione: chi di voi è in coppia passerà una bella giornata all’insegna dell’amore. Buone probabilità di incontri interessanti anche per i single: aguzzate la vista!

Oroscopo di domani 10 agosto 2019 | Vergine

Siete il segno del giorno, voi della Vergine. Non potrebbe essere altrimenti, del resto: guardatevi, siete il volto della felicità. Il motivo principale è l’amore: alcuni di voi hanno da poco intrapreso una nuova storia e finora sembra essere tutto bellissimo. Si vedrà più avanti, con l’arrivo della routine. I single, invece, hanno capito che non hanno bisogno di fare nuove conoscenze: il loro cuore batte per una persona che c’è sempre stata. È il momento di rivelare i propri sentimenti.

Bilancia

Non sarà un sabato indimenticabile per la Bilancia: domani infatti molti nodi verranno al pettine e sarete molto litigiosi con alcune persone che a parole erano amiche, ma nei fatti hanno dimostrato il contrario. Nella discussione, il consiglio è di essere grintosi e di non farvi mettere i piedi in testa. Non ve ne pentirete.

Scorpione

Amici dello Scorpione, per voi è in arrivo un sabato tutto sommato buono. Venite da una settimana abbastanza tranquilla, che al contrario della precedente vi ha donato un po’ di serenità. Adesso siete chiamati a confermare il trend: in amore dovete essere più disponibili ad assecondare i desideri del partner e in famiglia dovete cercare di essere più presenti. Fatto ciò, tutto andrà ancora meglio.

Oroscopo di domani 10 agosto 2019 | Sagittario

Per il Sagittario si apre un buon sabato, soprattutto nella mattinata. Avete voglia di fare, nonostante sia weekend, e le occasioni da cogliere al volo saranno molte. Soprattutto in amore: molti di voi non hanno più certezze sulla propria relazione con il partner e domani potrebbe essere il giorno giusto per parlarne apertamente. Sul lavoro raggiungete molti obiettivi e siete sempre più soddisfatti di voi.

Capricorno

Amici del Capricorno, che bel sorriso sul vostro volto. Da settimane stavate aspettando questo sabato, il giorno in cui potevate rivedere una persona davvero speciale per voi. Adesso che è arrivato, non state più nella pelle: si prospetta un weekend davvero positivo, in tutto. In amore, in famiglia, sul lavoro. È il vostro momento, finalmente.

Acquario

Senza infamia e senza lode, questo sabato per voi dell’Acquario. La Luna entra in Sagittario e vi tirerà qualche brutto scherzo, ma voi avrete la forza di andare avanti e ignorare ciò che vi fa soffrire un po’. Sul lavoro, siete impantanati in una situazione che non vi soddisfa appieno e questo influenza un po’ il vostro umore. Ma ormai le stelle vi consigliano di aspettare settembre per qualsiasi decisione.

Pesci

Amici dei Pesci, inizia un weekend in cui sarete leggermente favoriti dagli astri. L’oroscopo di domani, infatti, prevede per voi uno slancio positivo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con alcuni amici. Negli ultimi tempi sembrava che si stesse deteriorando, ma improvvisamente siete stati bravi a far tornare il sereno. Adesso godetevi un amico ritrovato, di cui avevate proprio sentito la mancanza.

