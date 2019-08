Siete ancora un po’ storditi dal transito della Luna in Scorpione che ha stimolato la vostra sensualità, è stato un periodo di forte passione e il weekend continuerà su questa scia di fuoco e fiamme, anche grazie a Marte e Venere che vi raggiungono dal Leone. Qualche problema arriva con il Sagittario, dove transita la Luna congiunta a Giove che potrebbe causare qualche disfunzione fisica. Per voi non è facile stare fermi a un solo posto, amate essere dinamici e saltare da un posto all’altro, ma dopo tanta attività dovreste concedervi subito una vacanza.

Cancro

Questo è un momento complicato per organizzare viaggi lontani, del resto il rapporto con gli esteri non è dei migliori. Se volete organizzare una vacanza fatelo in qualche posto vicino, le stelle spingono anche verso viaggi professionali. La Luna domenica transita in Capricorno, cercate di essere già al mare per allora con amici vecchi e nuovi, dovete liberare la mente dai problemi del quotidiano e lasciarli a casa.

Leone

La Luna è in aspetto favorevole al vostro segno cari Leone. Secondo l’oroscopo di Branko, da domenica sera è previsto il ritorno di Mercurio e avrete un cielo da campioni con uno schieramento pazzesco: Sole, Mercurio, Marte, Venere, Giove. L’unico disguido è provocato da Urano in Toro, ma è un pianeta lento, quindi il suo disturbo per il momento arriva in punta di piedi e potreste non accorgervene. Siete sempre in apprensione per la vostra carriera, sfruttate il Ferragosto nel campo che più vi interessa e con intelligenza.

Oroscopo Branko 9 agosto 2019 | Vergine

Venere e Marte nel segno non possono fare miracoli, ma sono una garanzia per ritrovare la passione, ormai consumata da tempo. Rispolverate il vostro ottimismo, dovete avere più fiducia nelle buone azioni, anche nel campo professionale. Vacanze che arrivano nel momento giusto permettono infatti ai pianeti lavorativi di riposarsi, pronti a tornare in campo dopo Ferragosto, più agguerriti che mai. Le questioni amministrative, quelle piccole, possono essere sistemate in pochi giorni.

Bilancia

Con l’arrivo di San Lorenzo e le stelle cadenti troverete l’amore. Anche chi l’ha già trovato – coniugi, amanti di vecchia data – vivranno un Ferragosto da favola, le premesse ci sono tutte. La Luna è splendida tra oggi e domani, congiunta a Giove in Sagittario e in aspetto con Venere e Marte stimola nuovi incontri, importanti anche per la vostra futura carriera.

Scorpione

Pensavate di averle viste e sentite tutte e invece no, perché Marte vi stupirà ancora. Collaborando con Mercurio che torna in Leone domenica sera, ci saranno ben cinque forze cosmiche a sfidarsi complice anche l’avvicinamento al Sole e Venere. Non si tratta di un vero e proprio problema per voi, l’ostacolo è minimo, ma il vostro fiuto non sbaglia neanche questa volta e l’intuito acuto vi spinge a indagare su un possibile scivolone. Quello che Giove non ha portato l’anno scorso lo porterà adesso, si avvicina una possibile, grande vittoria.

Oroscopo Branko 9 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, con il fisco in ferie, Branko vi ha proclamato il segno più ricco di questo Ferragosto. I pianeti sono schierati in fila per voi: Giove, Saturno, Plutone, Urano, Mercurio, Venere e Marte; tra oggi e domani si aggiungerà anche una strepitosa Luna crescente nel vostro segno in trigono al Sole. Spazio all’amore, l’avete finalmente trovato oppure sarà questione di attimi, anche grazie alle stelle cadenti.

Capricorno

Questo è un momento di grande positività per il Capricorno: le donne belle di giorno e gli uomini belli di notte, anche grazie all’influenza dei pianeti notturni che stimolano le questioni di famiglia e d’affari. Da domani, Mercurio sarà l’ultimo ostacolo della settimana e, con il suo lento passare, avrete un mese di pianeti positivi nel vostro segno che vi porteranno fortuna. Qualche noia con i colleghi seccheranno un po’ l’ambiente professionale che non vuole mai andare in vacanza, prendete le distanze e godetevi l’amore.

Acquario

Venere e Marte esaminano accuratamente l’amore e l’amicizia, segnali nervosi arrivano anche verso il matrimonio anche se poi scatenano una forte passione che non vi fa lamentare. Le opposizioni astrali risvegliano gli istinti, nelle questioni professionali però l’istinto non basta, ci vuole riflessione, intelligenza, tattica, preparazione. Le stelle assicurano il successo dopo le vacanze di Ferragosto. Ad oggi, non ci sono problemi in vista, volete soltanto godervi la vita in allegria, possibilmente con l’amore.

Pesci

Non dovete fingere di essere quello che non siete, badate troppo alle apparenze e mantenete un’aria seria e fintamente professionale, ma nel privato ne combinate di tutti i colori, avete un debole per la trasgressione, in particolare le donne Pesci. Siete fin troppo agitati, in particolare gli uomini nel segno, se avete bisogno di essere rappresentati per urgenze professionali fatelo subito, prima di Ferragosto. Per fortuna il disturbo non tocca la vita sentimentale.