Meghan Markle dovrà realizzare l’ultimo desiderio della Regina Elisabetta

Meghan Markle, la Regina Elisabetta e il suo ultimo desiderio

Sua Maestà la Regina Elisabetta si fida di Meghan Markle e lo dimostra il fatto che la regnante abbia deciso di affidarle un compito difficile per il futuro: realizzare il suo ultimo desiderio. La moglie del Principe William, adorato nipote di Elisabetta II, ha ricevuto un riconoscimento importante dalla nonna del marito.

A rivelarlo è l’esperto di reali britannici Tim Ewart, secondo il quale la Regina Elisabetta avrebbe scelto lei, Meghan, e non Kate per portare avanti un compito tanto delicato quanto importante per la regnante: fare da trait d’union tra i giovani e la Corona. Non una cosa da poco!

E si tratta davvero dell’ultimo desiderio della Regina Elisabetta che tiene particolarmente all’attenzione dei regnanti per i più giovani. La scelta di Meghan Markle, quindi, non è casuale. La Regina Elisabetta è perfettamente consapevole di quanto le nuove generazioni apprezzino la duchessa di Sussex.

Per questo è stato quasi naturale per Elisabetta II scegliere lei, Meghan Markle, piuttosto che la cognata, Kate Middleton. Sicuramente quello della regina è un gesto che ben denota la predisposizione d’animo positiva nei confronti dell’ultima arrivata a Buckingham Palace.

Spesso l’ex star di Suite è stata presa di mira per essere così diversa dal resto dei membri della famiglia reale, eppure in poco più di un anno – era il 18 maggio del 2018 quando il principe Harry e Meghan si giuravano amore eterno – è riuscita a conquistare tutti. Non solo i sudditi, che ormai la adorano, ma anche e soprattutto la nonna del marito che, guarda caso, è la persona più influente del paese.

Meghan Markle e la Regina Elisabetta hanno dimostrato sin da subito di piacersi. Nonostante qualche scivolone sul rigidissimo protocollo reale, Meghan Markle è stata in grado di entrare nelle grazie di Sua Maestà la Regina e il fatto che dovrà in futuro occuparsi del rapporto tra giovani e Corona lo dimostra. Si tratta di un compito arduo, ma la regnante sa che Meghan sarà in grado di portarlo avanti.

