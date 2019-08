Matteo Salvini su Richard Gere

Il vicepremier leghista commenta l’arrivo dell’attore Richard Gere sulla nave della ong Open Arms, a Lampedusa. Il giornalista di La Repubblica chiede al leader della Lega cosa pensa della presenza della star di Hollywood a bordo della Open Arms e lui risponde con una battuta: “Me lo son perso! Spero che si abbronzi, che si trovi bene, ma non penso che gli manchi niente, quindi: buon viaggio”.

La nave della ong spagnola al momento è ferma davanti al mare dell’isola siciliana: “Abbiamo indicato al governo spagnolo – visto che è una ong spagnola che batte bandiera spagnola e ci sono molti sindaci pronti ad accogliere una ong spagnola – di far rotta su un porto spagnolo”, ha commentato Salvini.

“Anche perché sono fermi da otto giorni a trenta miglia da Lampedusa. In otto giorni sarebbero andati e tornati a Ibiza o a Formentera tre volte. Quindi ritengo che questi 120 immigrati abbiano tutto il diritto di essere sbarcati o a Ibiza o a Formentera”, ha spiegato ancora il ministro dell’Interno.

A proposito delle prescrizioni del presidente della Repubblica sul decreto sicurezza bis, Matteo Salvini ha commentato: “Le leggerò. Il Presidente ritiene che un milione di multa possa essere tanto, anche se io guardavo alcuni bilanci di queste ong che hanno milioni e milioni in cassa. E poi è una multa a chi infrange la legge, ma comunque le leggerò con attenzione”.

Matteo Salvini continua il suo tour in giro per l’Italia. Dopo la tappa sul litorale laziale, a Sabaudia, il 7 agosto scorso, e quella di Pescara giovedì, Matteo Salvini è arrivato il Molise, a Termoli, per poi proseguire verso la Puglia, dove stasera salirà sul palco di Polignano a Mare. Nonostante la crisi di governo (ancora non ufficializzata) in corso, il leader della Lega porta avanti i suoi comizi in giro per il sud Italia.

